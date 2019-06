Tra Icardi e l’Inter potrebbe scatenarsi una battaglia legale

Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi : 70 milioni all’Inter e conTratto da top. Marotta chiede 2 azzurri : Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi: 70 milioni all’Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri. Gazzetta – Napoli maxi offerta per Icardi: 70 milioni all’Inter e contratto da top. Marotta chiede 2 azzurri. Il Napoli procede senza soste la sua ricerca per rinforzare la Rosa nel reparto offensivo. I nomi che circolano si confermano di livello altissimo, a partire da James Rodriguez fino a Lozano, ...

Calciomercato Roma - clamoroso tentativo per Icardi : asse Tra i due club - non solo Dzeko : Icardi ALLA Roma? Il Calciomercato non ha preso ancora il via ma le trattative sono già caldissime, in particolar modo a tenere banco è il futuro dell’attaccante Mauro Icardi, l’argentino sembra lontano dall’Inter. Nelle ultime ore clamorosa notizia lanciata da Gianluca Di Marzio durante lo speciale Calciomercato di Sky, la Roma sta pensando ad un tentativo per Icardi con l’intenzione di portarlo alla Roma. Potrebbe ...

Calciomercato Roma - chiesto Mauro Icardi all’Inter : potrebbe rienTrare nell’operazione Dzeko : Il club giallorosso si è informato sulla situazione Icardi, provando ad inserirlo nell’operazione che porterebbe Dzeko in nerazzurro La Roma ci prova per Mauro Icardi, la società giallorossa ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Inter che potrebbe rientrare nell’operazione Dzeko. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Le parti da qualche settimana stanno portando avanti la trattativa per il bosniaco, che ha rifiutato il ...

Juventus - scambio Icardi-Dybala; Wanda Nara inconTra Marotta : sì - si fa davvero! : scambio Icardi Dybala pronto ad entrare nel vivo. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Wanda Nara incontrerà Marotta il quale comunicherà alla moglie-agente dell’attaccante argentino la volontà dell’Inter di metterlo sul mercato. La sensazione è che il dirigente nerazzurro punti allo scambio con la Juventus. Dybala, nonostante l’arrivo di Sarri potrebbe essere […] ...

Inter - quattro i possibili bocciati di Conte : Tra questi ci sarebbe Icardi : L'Inter ha cominciato a pianificare la prossima stagione insieme al nuovo tecnico, Antonio Conte, ufficializzato in settimana. Un progetto importante a giudicare anche dall'investimento fatto con l'ex allenatore del Chelsea che ha firmato un accordo triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. Sabato il tecnico era a Milano insieme ai vertici della dirigenza (Marotta, Ausilio e Antonello), il presidente, ...

Icardi-Dybala - si infiamma l’asse Tra Inter e Juventus : pro e contro dello scambio dell’anno : Le due società hanno ricominciato a parlarsi per provare a capire la fattibilità dell’affare, ecco i pro e i contro di uno scambio che avrebbe del clamoroso Uno scambio particolare, sotto certi punti di vista alquanto complicato. Mauro Icardi e Paulo Dybala sono al centro di una trattativa di mercato che coinvolge Inter e Juventus, tornate a parlare di questa operazione da qualche giorno. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri avevano ...

Inter - Trame di mercato : Icardi e Perisic lontani - Lukaku per Skriniar (RUMORS) : "Sono sfiorite le rose, i petali caduti, le cercavamo insieme: perché io non potevo dimenticare le rose" così scriveva Dino Campana all'inizio del Novecento. Parole accorate rivolte all'amata Sibilla Aleramo, al tempo stesso toccanti e consapevoli: sarebbe stato impossibile rivivere il passato. Mauro Icardi si trova ora nella medesima situazione, vorrebbe probabilmente ricucire lo strappo con l'Inter, ma é consapevole che sarà molto difficile ...

L’Argentina non vuole Icardi - Mascherano : “Ha mangiato alla nosTra tavola e lo ha negato” : Sicuramente è il momento meno felice della carriera di Mauro Icardi. Se le cose all’Inter vanno così così, con la nazionale la situazione non è affatto delle migliori. Non convocato dal Ct Scaloni per la Copa America, l’attaccante argentino si concentrerà solo sul club e sulla conquista della qualificazione in Champions. Frecciate, però, arrivano dai suoi compagni all’Albiceleste. Il centrocampista Mascherano, infatti, ...

Juventus ancora su Icardi : avrebbe offerto tre giocatori all'Inter - Tra questi Cuadrado : Uno dei giocatori che infiammerà sicuramente la prossima sessione di calciomercato, in Italia, è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è stato spesso al centro delle polemiche negli ultimi mesi per alcune vicende extra campo. Su tutte quella che ha portato l'Inter a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno Samir Handanovic. Vicende che hanno influito anche sul rendimento in campo dell'attaccante nerazzurro. ...

Juventus - le Trattative per un nuovo attacco potrebbero prevedere Icardi e Chiesa : La stagione per la Juventus è finita dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e l'uscita dalla UEFA Champions League ad opera dei giovani terribili dell'Ajax, ma questo non ferma di certo le cose in casa Juve. Paratici ha già gettato le basi per il calciomercato estivo: Cristian Romero dal Genoa, affare da 30 milioni di euro, ormai in dirittura d'arrivo. Il club bianconero ha già trovato l'accordo sull'ingaggio del giocatore, ora sarà ...

La Icardi rivela la sua sTrategia con Onestini : "Al Grande Fratello - tutti si baciavano" : La nuova puntata di Domenica Live, il talk-show condotto da Barbara D'Urso e trasmesso su Canale 5, ha visto tra gli ospiti in studio Ivana Icardi, reduce dalla sua partecipazione al Grande Fratello. ...

Foto hot Icardi-Wanda Nara - Capello non ha dubbi : “poi non sarebbe riuscito a enTrare nel mio spogliatoio” : Fabio Capello senza peli sulla lingua su Mauro Icardi e le Foto hot con la moglie Wanda Nara pubblicate sui social nei giorni scorsi Da giorni ormai non si fa altro che parlare delle Foto hot pubblicate sui profili social di Mauro Icardi e Wanda Nara: una delle coppie più chiacchierate del calcio italiano ha posato per un servizio Fotografico in pose sensuali, con dei giochi di vedo non vedo che hanno fatto impazzire i fan. C’è chi ...

Capello : “Con me - Icardi non sarebbe enTrato nello spogliatoio. E su Insigne - Allegri e Klopp…” : Le dichiarazioni di Fabio Capello, negli studi di Sky, ieri sera nel post-partita di Napoli-Cagliari. Il tecnico dice la sua sulla vicenda dello shooting fotografico di Icardi e Wanda Nara: “Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio. Ma non per me, neanche per i compagni. E’ una cosa che non sarebbe stata accettata. E’ questa, poi, la chiave ...

Mercato Juve - le probabili Trattative in attacco : tentazione Icardi e tormentone Dybala : Il Mercato della Juve entrerà nel vivo nelle prossime settimane, e tante sono le trattative che potrebbero svilupparsi per rinnovare l'attacco a disposizione di Massimiliano Allegri. Non si placano ad esempio i rumors che accostano i campioni d'Italia a Mauro Icardi e Federico Chiesa, così come continuano a circolare le voci su un possibile addio di Dybala. Sulla lista dei cedibili c'è Douglas Costa, mentre risultano in bilico le posizioni di ...