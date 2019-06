Spagna | il numero uno della Federcalcio Rubiales indagato per corruzione DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di sabato 15 giugno 2019) Il presidentespagnola (Rfef), Luis, risultaper un presunto caso di. A rivelarlo è il sito di Marca, che fa riferimento alla presunta concessione di una sovvenzione illegittima all’Huesca per la costruzione di un campo di calcio.ha preso il posto di Angel Maria Villar, dopo che quest’ultimo era stato arrestato per, appropriazione indebita e falsificazione di documenti. Liga, dopo lo scandalo che ha coinvolto il Valladolid il Girona chiede di essere riammessoL'articolo, ilunoperCalcioWeb.

francescomila18 : RT @CastellinoLuigi: @m_spagna @Frances45840225 Non ha detto quale Pd?il numero 1,il 2 il 3 ecc ecc ecc ecc ecc.?? - SiiocaMilan : RT @CalcioWeb: #Spagna, presidente della Federcalcio indagato ?? per #Rubiales l'accusa è di corruzione ?? - CalcioWeb : #Spagna, presidente della Federcalcio indagato ?? per #Rubiales l'accusa è di corruzione ?? -