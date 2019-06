Preziosi mette sul piatto 20 milioni per rilanciare il Genoa

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Subito ventidi euro per arrivare a Bennacer e a Caputo. Enricoha deciso di non badare a spese per assecondare le richieste del nuovo mister, Aurelio Andreazzoli, che avrebbe chiesto al presidente deldi pescare i rinforzi nella sua cara vecchia Empoli. Riunione di mercato Così, dopo un pranzo a base di pesce in quel di Forte dei Marmi, presidente e tecnico hanno delineato le prime strategie di calciomercato. Dalle prime indiscrezioni risulta un'offerta da parte delsia per il centrocampista che per l'attaccante biancoblu vicina ai 16-18di euro. Una cifra importante per due giocatori provenienti da una squadra retrocessa, ma è pur vero che entrambi si sono guadagnati la stima di diversi club. Il centrocampista è considerato uno dei prospetti più interessanti di tutta Europa e non è un caso che la valutazione del giocatore si attesti vicino ai ...

