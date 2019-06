Ora | intellettuali e giornalisti del sarrismo | ammettete di non essere stati onesti?

ilnapolista

(Di sabato 15 giugno 2019) Il rumore della ritirata Ma lo rifarete? È importante il dialogo con i profughi della disfatta sarrista nei media e nella rete, non mi piace la strada per Canossa, non mi piacciono i pentiti. Certo il rumore della ritirata è impressionante. Il Mattino di quest’oggi, sabato, si rifugia nel titolo della foto notizia: “Il colpo al cuore” e nell’immagine c’è Sarri. Da giorni tace la cantora delonesto, la cara Marilicia Salvia, che ha arpeggiato sul tema dei tifosi e popolo come un Asor Rosa del Vesuvio. Cara collega, il giornalismo tifoso è fresco e bello, ma richiede un po’ di prontezza nel riconoscere gli errori. Dalle televisioni, gli ex fan del Comandante fanno come i soldati dopo Caporetto, lasciano abiti e posizioni precedenti per strada pur di scappare. Tace da giorni il gruppo dei goliardi rossi, gli squadristi elettronici die Rivoluzione, e fra loro c’è perfino ...

maddyhollygdr : Ora si rubano persino le frasi wow raga che intellettuali siete - marco_gervasoni : Perfetto ora entrano in gioco gli “intellettuali “ a fare casino. E cai verso la autodistruzione @repubblica - RobertoZucchi11 : Gli intellettuali che attaccavano la destra sui migranti ora hanno cambiato idea -