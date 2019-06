MotoGP | GP Catalogna 2019 | scaramucce in pista tra Jorge Lorenzo e Marc Marquez Rapporto

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Andrea Dovizioso e Ducati - che fatica sul giro secco. Marquez rischia di scappare nel Mondiale : Le qualifiche del GP di Catalogna, settima prova del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in archivio. A festeggiare è stato il francesino Fabio Quartararo che, sulla Yamaha Petronas, si è preso la soddisfazione di centrare la seconda pole position in carriera nella classe regina, dopo quella a Jerez de la Frontera (Spagna). Una prestazione di grande qualità quella del transalpino, in grado di far meglio di un certo Marc Marquez, secondo nella ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Catalogna 2019 : “La seconda fila va bene - gara difficile. Yamaha competitive e Marquez…” : Andrea Dovizioso non è riuscito a giganteggiare nelle qualifiche del GP Catalogna 2019 come ci si poteva aspettare dopo le prove libere ma il forlivese è riuscito comunque a guadagnare la quinta posizione sulla griglia di partenza (dopo la penalizzazione inflitta a Maverick Vinales) e domani andrà a caccia della vittoria. Il pilota della Ducati deve cercare di ottenere un risultato di lusso a Barcellona, possibilmente battendo Marc Marquez per ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : Maverick Vinales penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza - ha ostacolato Quartararo. Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Non ci sono buone notizie per lo spagnolo Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha, che aveva ottenuto il terzo tempo delle qualifiche del GP di Catalogna 2019 (settimo round del Mondiale di MotoGP), è stato penalizzato di tre posizioni in griglia di partenza. L’iberico era finito sotto investigazione poco dopo il termine del time-attack perché, una volta ultimato il proprio giro di lancio, aveva rallentato in traiettoria (in curva-9) ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : la nuova griglia di partenza dopo la penalità di Vinales. Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Cambia la griglia di partenza del GP Catalogna 2019 dopo la penalità inflitta a Maverick Vinales per essersi fermato in pista nel finale del Q2 ostacolando i tentativi di Fabio Quartararo (comunque autore della pole position) e di Danilo Petrucci. Lo spagnolo aveva conquistato la terza posizione ma scatterà dalla sesta piazzola, questo porta a un avanzamento di tre centauri. Franco Morbidelli guadagna la terza piazza e avrà l’onore di ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Quartararo in pole - Valentino Rossi 4° - Dovizioso 5° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro francese della Yamaha scatterà davanti a tutti nella gara di domani, la prima fila è completata da Marc Marquez e da Franco Morbidelli che ha beneficiato della penalità inflitta a Maverick Vinales (retrocesso in sesta piazza). Lo spagnolo della Honda non sembra così imbattibile al Montmelò, l’iberico della Yamaha ha ...

VIDEO GP Catalogna MotoGP : qualifiche - highlights e sintesi. Quartararo in pole - Valentino Rossi 5° - Dovizioso 6° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position nel GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il francese ha timbrato il miglior tempo sul circuito di Barcellona e domani scatterà al palo: l’alfiere della Yamaha è riuscito a precedere Marc Marquez, il Campione del Mondo è riuscito a domare la Honda e domani cercherà di conquistare la vittoria. Le Yamaha si sono ritrovate al Montmelò e infatti Valentino Rossi è quinto, il ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 in tv : su che canale vederlo gratis e in chiaro. Orari e programmazione TV8 : Siamo giunti al settimo appuntamento del Motomondiale 2019. Sul circuito del Montmelò, infatti, oggi andranno in scena le tre gare del Gran Premio di Catalogna 2019 che andranno a consegnare 25 punti di capitale importanza per il prosieguo del campionato. Sul circuito del Montmelò, distante appena 25 chilometri da Barcellona, i padroni di casa proveranno a fare la voce grossa, incominciando da Marc Marquez. Il campione del mondo della MotoGP se ...

MotoGP - Analisi Qualifiche GP Catalogna 2019 : Yamaha mai così bene - la Honda è solo Marquez - Ducati imperfetta : Le Qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ci hanno proposto grandissimo equilibrio, come raramente si è visto nel corso di questa stagione. Tutti i top team, infatti, hanno dimostrato di essere competitivi sulla pista del Montmelò e, ognuno, ha le proprie carte da giocarsi. La gara, probabilmente, sarà un’altra storia, ma per il momento si possono trarre diverse Analisi interessanti. In primo luogo non si può che notare ...

MotoGP in Catalogna - Fabian Quartararo in pole davanti a Marc Marquez. Quinto Valentino Rossi : Con soli 15 millesimi di vantaggio, è Fabian Quartarato ad aggiudicarsi la pole position del Gp di Catalogna, settima tappa del Motomondiale, nella classe MotoGP. Il francese, in sella alla Yamaha del team Petronas, con il tempo di 1’39”484 ha beffato lo spagnolo Marc Marquez che con la sua Honda ha dovuto accontentarsi del secondo posto. Per il “rookie” transalpino è la seconda pole in carriera nella classe regina del ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Sono molto contento di questa prima fila. Dobbiamo però continuare a lavorare” : Maverick Vinales è terzo al termine delle qualifiche del GP di Catalogna 2019, settimo round del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato di casa del Montmeló (Spagna), l’alfiere della Yamaha si è giocato bene le carte nell’ultimo tentativo, rendendosi protagonista di un’ottima tornata. Un sabato molto improntato sulla preparazione per la gara, quello di Maverick. Nel corso delle FP4, l’iberico ha girato con gomme usate, avendo ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Catalogna 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Quartararo in pole - Valentino Rossi 5° - Dovizioso 6° : Fabio Quartararo ha conquistato la pole position del GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro francese della Yamaha scatterà davanti a tutti nella gara di domani, la prima fila è completata da Marc Marquez e da Maverick Vinales. Lo spagnolo della Honda non sembra così imbattibile al Montmelò, l’iberico della Yamaha ha dimostrato di avere un ottimo passo. Seconda fila tutta italiana. La apre Franco Morbidelli, ...

MotoGP - GP Catalogna 2019 : domani la gara. Programma - orari e tv (domenica 16 giugno) : Domenica 16 giugno si disputerà il GP Catalogna 2019, settima tappa del Mondiale MotoGP: nella rovente Barcellona andrà in scena una gara fondamentale per l’intero campionato, al Montmelò si entra nel vivo della stagione e dovremmo assistere a un grande spettacolo con i migliori centauri pronti a mettersi in luce e a dare caccia alla vittoria su una delle piste che meglio conoscono. Le prove libere e le qualifiche hanno offerto i primi ...

