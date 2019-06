Moto2 – Fernandez conquista la sua prima pole nel Gp di Barcellona | Di Gianantonio quinto

Moto2 - GP Catalogna 2019 : risultati e classifica qualifiche. Augusto Fernandez beffa Luthi e Lowes di un soffio - 5° Di Giannantonio - 7° Baldassarri : Le qualifiche del Gran Premio di Catalogna 2019 per la classe Moto2 si sono concluse con la sorprendente prima pole position in carriera di Augusto Fernandez, autore del miglior tempo della sessione in 1’44″170 con la Kalex del Team Flexbox. Il padrone di casa iberico ha sfruttato al meglio la scia del compagno di squadra Baldassarri per mettere assieme un giro estremamente competitivo in cui ha fatto la differenza specialmente ...

Moto2 - Risultato FP2 GP Catalogna 2019 : Fernandez precede Luthi - Baldassarri quarto dietro a Marquez : Augusto Fernandez ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale Moto2. Lo spagnolo ha concluso il suo miglior giro in 1:44.782 e ha fatto capire di avere un buon passo anche in vista della gara di domenica. Il centauro del Team Flexbox HP 40 ha preceduto Thomas Luthi di appena 88 millesimi, lo svizzero si è confermato ai vertici della classifica dopo essere Risultato il migliore nella FP1 e si candida ...

Moto2 - risultato FP3 GP Italia 2019 : Fernandez beffa Luthi per 9 millesimi - Baldassarri 18° e costretto al Q1 : La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 per la classe Moto2 ha visto lo spagnolo Augusto Fernandez chiudere in vetta alla classifica con un eccellente 1’51″625 che gli ha permesso di migliorare di addirittura 1″4 il suo miglior tempo ottenuto ieri. Il portacolori del Team Flexbox HP 40 è stato fenomenale nell’ultimo run con gomme nuove specialmente nella sezione finale della pista ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo Baldassarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

Moto2 - GP Spagna : vince Baldassarri. 2° Navarro - 3° Fernandez : Jorge Navarro è alla prima pole stagionale, l'undicesima in Moto2 per l'italianissima Speed Up. Lo spagnolo parte davanti a tutti dopo l'ottimo terzo posto di Austin, al suo fianco Alex Marquez, qua ...