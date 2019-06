Microsoft Edge | novità nella barra dei preferiti

Bleeding Edge : trapela in rete il possibile gameplay del nuovo titolo di Ninja Theory in esclusiva Microsoft : Bleeding Edge dovrebbe essere il titolo del nuovo progetto di Ninja Theor, e possiamo vederne il gameplay in un brevissimo video trapelato online.Molto probabilmente sentiremo parlare del gioco alla conferenza Microsoft durante questo E3 2019 (Appuntamento alle 22 di domani) ma già dalle immagini del trailer trapelato possiamo vedere come il progetto potrà contare sulla collaborazione di Rahni Tucker, il Combat Director di DmC Devil May Cry. ...

Microsoft Edge Chromium : le novità in arrivo [Build 2019] : Ieri, in occasione del Build 2019, Microsoft ha annunciato le novità in arrivo nel nuovo Microsoft Edge basato su Chromium. Nel Vision Keynote di Satya, abbiamo visto in anteprima una serie di nuove funzionalità che stiamo esplorando, progettate per rendere gli utenti Microsoft Edge più produttivi che mai. novità in arrivo Collections Collections è una funzionalità che aiuterà gli utenti a creare raccolte con contenuti web come immagini, video ...

Microsoft Edge : possibilità di cambiare User Agent : Il nuovo Microsoft Edge su base Chromium mostra una rapida crescita e presto potrebbe arrivare alla versione stabile con differenti nuove funzioni. Dettagli Molte funzioni sono già emerse dal test della versione Edge Canary, mentre altre ancora sono sconosciute a molti utenti. Secondo l’analisi fatta da Bleeping Computer, la nuova versione di Microsoft Edge potrebbe cambiare automaticamente il proprio User Agent. Tramite l’analisi del parametro ...