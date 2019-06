BOOM! Giochi Senza Frontiere con Ilary Blasi nell’autunno di Canale 5

davidemaggio

(Di sabato 15 giugno 2019)5 ha deciso di rispolverare un altro format nella prossima stagione tv 2019/2020. I prossimi palinsesti autunnali sono ancora in via di definizione ma sembra cosa fatta per il ritorno – vent’anni dopo l’ultima edizione – diche vedrà al timone, orfana – per scelta – del GF Vip (passato nelle mani di Alfonso Signorini).era una sorta di Olimpiade estiva in cui si sfidavano, in prove divertenti e bizzarre, diverse nazioni. L’Italia vanta la partecipazione a tutte e trenta le edizioni realizzate, in onda in un primo ciclo dal 1965 al 1982 e in un secondo dal 1988 al 1999, vincendone quattro. Il programma veniva trasmesso dalla Rai (prima Rai 2, poi Rai 1) ed è stato condotto da diversi presentatori, da Enzo Tortora a Claudio Lippi, fino a Mauro Serio. Il volto storico di ...

