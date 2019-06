Nba | Golden State Warriors giù dal trono | i Toronto Raptors conquistano il loro primo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) Se qualcuno si fosse azzardato a dirlo, a inizio stagione, nessuno ci avrebbe creduto. Perché, i, non erano solo i più forti: erano, se possibile, ancora più forti. In pratica, inarrivabili. Eppure ice l’hanno fatta. Dopo una stagione regolamentare da primi della classe nella East Conference, gli uomini di Nick Nurse hanno coronato il sogno: superando i campioni in carica in gara6 per 114 a 110, hanno conquistato iltitolo Nba (che è anche ilper una squadra non statunitense). Eletto Mvp delle Finals, il killer silenzioso Kawhi Leonard, che ha chiuso con 22 punti. Per lui è il secondo riconoscimento dopo quello coi San Antonio Spurs nel 2014. Decisivi, oltre al secondo violino, il playmaker Kyle Lowry (26+10 assist), l’altro piccolo Fred VanVleet (22) e Pascal Siakam (26+10 rimbalzi): entrambi del ’94, ...

Eurosport_IT : Toronto è CAMPIONE, primo titolo #NBA per i Raptors! ???????? Golden State si arrende al termine di una gara-6 bellis… - DaRonz82 : I Toronto Raptors sono Campioni NBA dopo una serie favolosa, da ricordare per sempre. Non sapremo mai cosa sarebbe… - ilpost : I Toronto Raptors hanno vinto la NBA -