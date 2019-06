Le accuse contro le persone coinvolte nello scandalo dell’acqua inquinata a Flint

Francesca De Andrè Contro Giorgio Tambellini. Gravi accuse in Diretta! : Violenta lite tra Francesca De Andrè ed il suo ex Giorgio Tambellini. La ragazza, in diretta da Barbara D’Urso, ha mosso verso il suo ex Accuse molto Gravi. Ecco cosa è successo! Durante l’ultima diretta a “Live – Non è la D’Urso” ospiti di Carmelita sono giunti Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La coppia, conosciutasi durante la permanenza al Grande Fratello, sembra avere superato tutti i problemi. Infatti ...

Russia - cadono le accuse contro il reporter scomodo accusato di spaccio : L’indagine penale ai danni del giornalista di Meduza, Ivan Golunov, è stata chiusa. Lo ha detto il ministro dell’Interno russo, Vladimir Kolokoltsev, sottolineando che la ragione è la mancanza di prove del reato: gli agenti di polizia che hanno arrestato Ivan Golunov sono stati sospesi dal servizio fino a che non verrà completata un’indagine intern...

Il governo russo ha ordinato il ritiro delle accuse per droga contro il giornalista Ivan Golunov : Il giornale russo Interfax ha scritto martedì che il ministero dell’Interno russo ha ordinato di ritirare le accuse per possesso di droga contro Ivan Golunov, giornalista investigativo molto rispettato del giornale online Meduza, uno dei pochi media indipendenti e critici verso

Neymar accusato di stupro - spunta il video di un secondo incontro. In albergo le accuse urlate dalla modella : “E’ stata un’aggressione e uno stupro”, ha dichiarato Najila Trindade Mendes de Souza, la giovane modella che accusa il campione brasiliano Neymar di averla stuprata. La giovane, che si è definita una modella, ha spiegato che voleva avere una relazione con la stella del Psg. Ma Neymar l’ha picchiata e violentata quando si sono incontrati a Parigi. “Era mia intenzione avere un rapporto sessuale con lui”, ha ...

Caso Mayorga - le accuse di stupro contro Ronaldo non sono state ritirate : l’avvocato della donna fa chiarezza : L’avvocato di Kathryn Mayorga ha smentito la notizia secondo cui le accuse di stupro nei confronti di Ronaldo fossero state ritirate, facendo chiarezza sulla vicenda Il Caso Mayorga non è affatto chiuso per Cristiano Ronaldo, dal momento che la notizia del ritiro delle accuse di stupro da parte della donna è stata smentita dal suo avvocato. AFP/LaPresse Intervenuta ai microfoni di AFP, Larissa Drohobyczer (legale della Mayorga), ha ...

Lividi nel referto medico! Le accuse contro Neymar si aggravano : La ragazza ha fornito alle autorità anche foto che ritrarrebbero il campione brasiliano ubriaco. È sempre più nei guai Neymar, il calciatore brasiliano accusato di stupro da una connazionale di 26 anni. La ragazza avrebbe presentato alla magistratura un nuovo dossier che conterrebbe altre prove della presunta violenza da parte del n°10 del Paris Saint-Germain, tra le quali un video nel quale il calciatore apparirebbe aggressivo e ubriaco. ...

Tlc : Huawei : accuse Usa contro di noi sono senza prove : Huawei ha presentato un'istanza per ottenere un provvedimento d'urgenza come parte del processo per contestare la costituzionalità Sezione 889

Omicidio Lorys - Veronica Panarello torna in aula per le accuse contro il suocero : Oggi si deciderà tra il rinvio a giudizio e il non luogo a procedere. Andrea Stival non è presente in aula. Veronica Panarello è stata rinviata a giudizio con udienza fissata per il 26 novembre. Lo ha deciso il giudice Ivano Infarinato al termine dell'udienza preliminare al tribunale di Ragusa dove si è discusso dell'accusa di calunnia ai danni dell'ex suocero Andrea Stival, per il quale è stata accolta la costituzione di parte civile ...

Eliana Michelazzo contro Pamela Prati : 'Sono io la vittima - accuse infondate' : In questi giorni non si fa altro che parlare del Pamela Prati gate, lo scandalo che ha coinvolto la showgirl sulle presunte nozze poi saltate per l'inesistenza dello sposo. Se da un lato è stata assodata l'inesistenza di Mark Caltagirone, la confessione di Pamela Prati, rilasciata durante l'ultima puntata di Verissimo su Canale 5, ha lasciato molti dubbi sui veri responsabili di questa messa in scena. Infatti, sono ormai diverse settimane che ...

Trono Over - Ursula contro Pamela : lei risponde - nuove accuse a Stefano : Uomini e Donne, Ursula Bennardo e Pamela Barretta: scontro su Instagram! Avete letto il post di Ursula Bennardo contro Pamela Barretta? E non solo contro di lei! La futura mamma ha commentato ciò che è successo nel Trono Over tra Pamela e Stefano dopo la confessione di Roberta Di Padua. Quest'ultima infatti ha tirato in

“Molestata dopo un selfie al ristorante” : nuove accuse contro il famoso chef Mario Batali : Cinema Il Traditore, Marco Bellocchio a Cannes: “L’universo di Palermo mi sembrava la luna” di Anna Maria Pasetti Il suo nome era già stato legato alla vicenda #metoo quando, nel 2017, quattro donne lo accusarono di averle toccate e palpeggiate. Si tratta dello chef Mario Batali, molto noto negli Stati Uniti: al tempo, decise ...

Johnny Depp contro Amber Heard : l'attore risponde alle accuse : Johnny Depp: nuove prove a sostegno della sua innocenza Johnny Depp, dopo le accuse che gli sono state rivolte dalla ex moglie Amber Heard, per la prima volta ha deciso di difendersi e dire la sua verità. Una storia, quella riportata da tutti i giornali, che ha sconvolto i numerosi fan dell'affascinante Pirata dei Caraibi.

Anche le accuse contro Open Arms sono cadute : restano fango e macerie sulle ONG : Alla fine l'inchiesta su Open Arms si chiude con la richiesta di archiviazione e un nulla di fatto. Eppure su quella nave per giorni si sono costruite tutte le teorie complottiste di chi vorrebbe convincerci che la vera emergenza sono quelli che salvano, mica quelli che muoiono. E le macerie che si lascia indietro questa storia sono troppe per essere rimosse semplicemente con l'ultima mossa della Procura.Continua a leggere

Roma - la Cassazione : "Contro l'ex sindaco Marino accuse infondate" : Le motivazioni con cui la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello che condannava l'ex sindaco di Roma, imputato per peculato e falso per la rendicontazione di alcune cene pagate con la carta di credito del Campidoglio "perché il fatto non sussiste"