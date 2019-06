Keith Haring superstar in mostra alla Tate Liverpool

gqitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) “L'arte", diceva"dovrebbe essere qualcosa che libera la tua anima, stimola l'immaginazione e incoraggia la gente ad andare oltre”. New York, anni Ottanta, a pronunciare queste parole, in una città in pieno fermento culturale, è un artista che sceglie le strade e la metropolitana come luoghi in cui lasciare tracce, segni. Quell'artista si chiamavae forse a quel tempo non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato uno dei più popolari artisti della sua generazione, a fianco di un'icona come Andy Warhol o Jean-Michel Basquiat e che avrebbe influenzato generazioni di artisti. Gay e attivista, il suo stile era unico, forte, riconoscibile al primo sguardo, e le sue opere veri e propri manifesti. Chiari i suoi messaggi e le sue battaglie politiche per i diritti delle minoranze e contro l'apartheid. Dall'espressionismo astratto, passando per la Pop Art ...

CoolMagaziner : Stefano Bianchi ci racconta il capolavoro (italiano) del graffitista americano ... - SkyArte : Scomparso nel 1990, l'artista statunitense viene omaggiato dalla prima grande mostra che il Regno Unito gli dedica.… - Noninfluente : RT @itsmefranci: @adorvoliver Monet! Mi piace molto anche keith haring però -