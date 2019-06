Incontro informale tra Conte e Macron

blogo

(Di venerdì 14 giugno 2019) Oggi i Capi di Stato e di Governo dell'EuroMed 7 si sono riuniti a Malta. Per chi non lo sapesse, l'Euromed 7 è un gruppodel quale fanno parte i Paesi dell'area mediterranea di cultura greco-romana appartenenti all'UE. I Paesi che ne fanno parte sono Italia, Francia, Spagna, Grecia, Cipro, Malta e Portogallo; anche se quest'ultimo non si affaccia sul Mar Mediterraneo è stato comunque ammesso per via della sua prossimità culturale con gli altri Paesi succitati, a differenza invece di Croazia e Slovenia.Gli obiettivi del Med sono quelli di creare un'alleanza dei Paesi del Sud al fine di promuovere politiche economiche di rilancio. Con questi incontri gli Stati membri si pongono l'obiettivo di arrivare ad una sintesi di quelli che sono gli interessi preminenti dei Paesi del mediterraneo, per avere poi maggiore forza contrattuale in sede UE.In questa occasione il Presidente ...

