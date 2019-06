Ex-Otago | Maurizio Carucci | «La mattina mi sveglio e salgo sul trattore»

Il frontman degli Ex- Otago Maurizio Carucci candidato alle elezioni di Albera Ligure : “Dobbiamo tutelare il mondo agricolo” : Nella lista " Albera Domani" di Walter Leonardi troviamo, con grande sorpresa, Maurizio Carucci candidato alle elezioni di Albera Ligure (Alessandria). Il frontman degli Ex-Otago , genovese, è molto legato alla Val Borbera in quanto lì vive da 10 anni grazie alla sua azienda agricola di cascina Barban. Il candidato sindaco Leonardi si propone come alternativa al primo cittadino uscente, Renato Lovotti, e nel tempo ha instaurato con Carucci uno ...

