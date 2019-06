Como | scout di otto anni prova ad accendere falò | gravemente ustionato

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ha riportato ustioni gravissime il piccolodi 8che ieri sera, mentre tentava di attizzare un, è stato investito da un ritorno di fiamma. È accaduto a Prestino, quartiere occidentale di. Il ragazzino, originario di Cremona, era in gita con il suo gruppo. Ora, è ricoverato in ospedale a Milano. L'incidente Secondo quanto ricostruito, il piccoloappartenente all'Associazione soccorritori italiani -(Asi-) di Pandino (in provincia di Cremona) ieri, giovedì 13 giugno, si trovava in vacanza a, all'interno del Parco del Lura (una piccola area protetta che si sviluppa proprio intorno al torrente Lura). Il bimbo, ad un certo punto della serata, avrebbe cercato di ravvivare il fuoco di unacceso dal gruppo di fronte alla casain cui alloggiava. Per farlo, però, ha utilizzato una bottiglietta contenente dell'alcol e, durante l'operazione, è ...

