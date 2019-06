Amanda Knox si è commossa per le pene degli altri

agi

(Di venerdì 14 giugno 2019) Commozione perdurante le testimonianze, al Festival della giustizia penale di Modena, di persone innocenti che hanno dovuto scontare il carcere a causa di errori giudiziari. Seduta in platea nella sala grande del Forum Monzani, accanto al fidanzato Christopher Robinson, la 31enne di Seattle ha ascoltato con attenzione le storie di Peter Pringle ed Angelo Massaro e non ha trattenuto le lacrime. Il primo, irlandese 80enne, rimase per 14 anni nel 'braccio della morte' per un omicidio al quale era totalmente estraneo. Il secondo, tarantino, sempre accusato di omicidio, è stato in carcere da innocente per 21 anni: l'errore giudiziario fu innescato da una intercettazione interpretata male. La sua vicenda giudiziaria si è conclusa con un'assoluzione. La, al termine dei due interventi, ha abbracciato affettuosamente Peter Pringle che già conosceva ...

