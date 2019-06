A Palermo la seconda conferenza nazionale sulle periferie

A Palermo distrutti ordigni della Seconda Guerra Mondiale : Fonte foto: marina militareI palombari della Marina Militare italiana distruggono 52 ordigni della Seconda Guerra Mondiale al largo delle acque di Palermo 1Sezione: Cronache Tag: Marina Militare italiana Roberto Chifari Segnalati da un apneista durante un’immersione sportiva ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo , sono stati ...

I palombari della Marina Militare italiana distruggono 52 ordigni della seconda guerra mondiale al largo delle acque di Palermo : Roberto Chifari Segnalati da un apneista durante un’immersione sportiva ad Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, sono stati neutralizzati dalla Marina Militare 52 ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale I palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una ...