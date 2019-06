Zamparini | caccia alla talpa che informò l’ex presidente del Palermo calcio | perquisita

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Si sono palesati in casa del capo dell’ufficio gip diper perquisirla. Blitz della Guardia di Finanza nell’abitazione del giudice Cesare Vincenti. Gli accertamenti sono stati disposti dprocura di Caltanissetta che indaga sull’eventuale esistenza di unanegli uffici giudiziari. Una fonte che avrebbe avvisatodelMauriziodi una richiesta di arresto pendente a suo carico. Sempre nell’ambito di quest’indagine la Finanza, ha acquisito dagli uffici gip alcuni documenti. Il capo del Gip Vincenti è indagato per rivelazione di segreto d’ufficio. I sospetti di una fuga di notizie sulla richiesta di arresto fatta dai magistrati palermitani che indagavanoper riciclaggio risalgono al maggio del 2018, quandorosanero Giovanni Giammarva venne intercettato mentre chiedeva in tutta fretta un appuntamento a ...

