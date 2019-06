Un altro nuovo gestore dopo Iliad | Spusu atteso per il 2020

Emmanuel Macron ha detto che manderà a Donald Trump un nuovo albero - dopo che l’altro è morto : Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto sapere che manderà al presidente statunitense Donald Trump un nuovo albero, visto che la quercia che avevano piantato insieme più di un anno fa nel frattempo è morta. Macron lo ha fatto sapere parlando con la

Nuovo attacco contro device NFC : un altro pericolo incombe : Non è un mistero che la tecnologia NFC possa essere usata per tendere una trappola agli utenti. Alcuni studiosi della Waseda University di Tokio lo hanno dimostrato facendo capo all'attacco denominato 'Tap ‘n Ghost', in grado di simulare falsi tocchi delle dita sul display allo scopo di compiere azioni al di fuori della volontà del proprietario del devie in questione. La piattaforma da cui parte l'attacco Tap ‘n Ghost è composta da uno strato di ...

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Rugani - il pupillo rinnova : un altro indizio? : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus: l'annuncio potrebbe arrivare la settimana prossima. Ecco i dettagli del contratto.

World War Z riceve il DLC "Undead Sea" che introduce una nuova mappa - un nuovo tipo di zombie e molto altro : Buone notizie per tutti i cacciatori di zombie che attualmente sono impegnati in World War Z di Sabre Interactive. Il gioco, infatti, ha visto il lancio di un nuovo aggiornamento che porta con sé una nuova mappa e un nuovo tipo di zombie, oltre a opzioni extra per l'online e un gran numero di cambiamenti al bilanciamento, riporta Destructoid."Undead Sea" vede squadre di giocatori trasportati a Tokyo per respingere gli orrori a bordo di una ...

Il nuovo amore di Meredith in Grey’s Anatomy doveva essere un altro - rimpiazzato con DeLuca dopo un imprevisto : La scelta del nuovo amore di Meredith in Grey's Anatomy ha avuto una genesi travagliata, visto che gli sceneggiatori hanno cambiato idea in corsa a causa di un imprevisto che ha scombinato i loro piani. Inizialmente, infatti, non era previsto che fosse Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) il dottore destinato a far innamorare nuovamente la protagonista del medical drama, ma un personaggio nuovo di zecca. Nello specifico, un medico europeo, che ...

Pokémon Masters per mobile - un nuovo gioco Detective Pikachu per Switch e molto altro nella conferenza di The Pokémon Company : Attraverso un comunicato stampa ufficiale, scopriamo i punti chiave della conferenza stampa di The Pokémon Company che si è tenuta oggi, 29 maggio.La press conference, ricca di contenuti, verrà presto pubblicata sul canale ufficiale Youtube di Pokémon.Ecco i punti salienti:Leggi altro...

Klopp alla Juventus? Clamoroso : altro ribaltone e nuovo colpo di scena : Klopp JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di radiomercato, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Jurgen Klopp. L’attuale allenatore del Liverpool, in caso i vittoria della Champions League potrebbe decidere di dire addio ai Reds e abbracciare l’inizio di una nuova avventura. Ecco perchè la Juventus osserva […] More

Apex Legends : il nuovo aggiornamento introduce migliorie all'audio - risolve alcuni crash del gioco e molto altro ancora : Respawn Entertainment ha da poco pubblicato una nuova patch per il suo battle royale Apex Legends, volta a intervenire su alcuni aspetti del gioco. Tra le cose più importanti vi segnaliamo la risoluzione di alcuni fastidiosi crash sulla versione PC e miglioramenti generali all'audio.Come riporta Gamingbolt, di seguito vi riportiamo il patch note completo del nuovo aggiornamento: Performance Leggi altro...

Call of Duty Black Ops 5 : Campagna - nuovo sviluppatore - data di uscita ed altro : Alla fine del 2019 potremo mettere le mani su un nuovo capitolo della serie Call of Duty, che non sarà Black Ops 4, in quanto come da tradizione si alterna ad altre saghe del suddetto franchise. Nonostante non sappiamo ancora molto sul capitolo di quest’anno, Activision ha già iniziato a parlare del Black Ops 5 che arriverà nel 2020. Call of Duty Black Ops 5 free to play? In un recente incontro con gli azionisti, ...

Sul nuovo 7 in edicola c’è Beppe Grillo : «Sono come i primi due stadi dell’Apollo» E Salvini sbotta : «A pedate prenda qualcun altro» : L’ex capo, ora garante del Movimento 5 Stelle è tornato al suo mestiere, quello di attore. Sempre più rare le incursioni nel Palazzo. «Il mio ruolo è come quello dei componenti dei razzi: fornisci la spinta, l’energia, poi ti stacchi un po»

Un nuovo veicolo e molto altro nel nuovo aggiornamento di Satisfactory : Satisfactory è un gioco che fa della costruzione di enormi strutture il suo focus, il titolo di Coffee Stain Studios è attualmente in early access ed ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento.Come riporta Gamingbolt, il nuovo aggiornamento introduce parecchie novità, tra le più importanti troviamo un nuovo mezzo di trasporto (l'Explorer)e nuove ricerche per sviluppare nuovo equipaggiamento. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare ...

Monster Hunter World : una valanga di informazioni sul nuovo bioma di Iceborne - sulle nuove creature e molto altro : A seguito del gameplay trailer reveal dell'espansione di Monster Hunter World Iceborne, Capcom ha condiviso alcuni dettagli in più su ciò che i giocatori possono aspettarsi di vedere quando l'aggiornamento a pagamento raggiungerà PS4 e Xbox One il 6 settembre.Come ci ricorda Eurogamer.net, Iceborne, che richiede il gioco base di Monster Hunter World, presenterà una storia nuova di zecca - ripresa dopo la fine del gioco principale - così come ...

Hades : il nuovo corposo aggiornamento introduce nuovi boss e molto altro : Supergiant Games ha appena annunciato un nuovo aggiornamento per il loro titolo roguelike ad Accesso Anticipato, Hades. L'update, soprannominato dagli sviluppatori "Beefy", introduce il Minotauro come nuovo boss nel gioco.Come riporta Gamepur, le note complete della patch sono disponibili sul server Discord del gioco e apportano numerose modifiche. Tra queste ricordiamo che anche moltissime delle abilità e dei nemici presenti nel gioco sono ...

In Puglia un altro pensionato disabile deriso sul web Comune interviene per 'evitare un nuovo caso-Manduria' : Dopo le torture inflitte al pensionato e disabile 66enne Antonio Stano, morto il 23 aprile a Manduria, il Tribunale di Brindisi ha disposto d'urgenza la misura dell'amministrazione di sostegno ad un ...