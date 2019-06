Palermo | caccia alla talpa che avvisò l’ex presidente Zamparini

Zamparini - caccia alla talpa che informò l’ex presidente del Palermo calcio : perquisita la casa di un giudice : Si sono palesati in casa del capo dell’ufficio gip di Palermo per perquisirla. Blitz della Guardia di Finanza nell’abitazione del giudice Cesare Vincenti. Gli accertamenti sono stati disposti d alla procura di Caltanissetta che indaga sull’eventuale esistenza di una talpa negli uffici giudiziari. Una fonte che avrebbe avvisato l’ex presidente del Palermo calcio Maurizio Zamparini di una richiesta di arresto pendente a suo carico. Sempre ...

Rissa in un pub di Palermo - grave un 16enne colpito al volto : è caccia all’aggressore : Durante una Rissa avvenuta la notte tra sabato e domenica a Palermo, in un pub di via Candelai, un ragazzo di 16 anni è stato colpito al volto ed è ricoverato in gravi condizioni con un'emorragia cerebrale e fratture vicino all'occhio. È caccia all’aggressore: gli inquirenti hanno ascoltato le altre persone presenti nel locale.