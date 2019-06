Mediaset | Manolas-Napoli | “Ecco l’ingaggio chiesto dal difensore per firmare | la cifra e

forzazzurri

(Di giovedì 13 giugno 2019) Mercato, trattativa: l’ingaggiodalper accettare l’azzurro Kostasdella Roma ha una clausola di rescissione di 37 milioni di euro, il centrale greco è finito nel mirino del. Il punto principale alla trattativa è rappresentato dalla richiesta del calciatore che parla di un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione. Ilgreco è anche uno degli obiettivi di mercato della Juventus, quindi si potrebbe profilare un duello di mercato tra Juventus e.La Roma potrebbe sacrificarlo per il Fair Play Finanziario. La trattativa con i bianconeri al momento è in stand-by. Chi, quindi, prova ad approfittare di questa impasse è il, che però ha frenato per viai della richiesta del calciatore, che pretenderebbe un ingaggio da top player da 5 milioni netti a stagione. Una montagna di soldi per ...

