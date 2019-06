L’arte fatta dall’Intelligenza Artificiale | il mito e il ridicolo

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il primo caso sensazionale fu lo scorso agosto: un ritratto a olio creato da una Intelligenza. In realtà una stampa su tela, ma sensazionale perché Christie’s lo batté all’asta per 432.500 dollari, circa 50 volte la stima iniziale. Durante l’inverno venne il turno della musica, con l’esecuzione in pompa media della sinfonia Incompiuta di Schubert “completata” da una IA della griffe Huawei.E già un nuovo, quello dell’“artedall’IA”, prendeva un posto stabile nella cronaca e nei pensieri. Concorrendo ad agitare intorno alla Intelligenzaun vortice di Eccitazione, quel clima di attesa per una mistica rivelazione tecnologica che nella nostra cultura ha rimpiazzato l’originario sentimento panico del sacro: ...

