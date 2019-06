La “zona morta” del Golfo del Messico quest’anno dovrebbe essere la 2ª più grande mai

meteoweb.eu

(Di giovedì 13 giugno 2019) Gli scienziati della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) prevedono che ci sarà unaarea neldel, più o meno delle dimensioni del Massachusetts, con bassa, se non nulla, quantità di ossigeno che potrebbe uccidere i pesci e altra vita marina nel corso di questa estate. Questa area, chiamataipossica”, si forma annualmente dove l’eccessivo inquinamento di nutrienti dai bacini del fiume Mississippi si getta neldel. L’inquinamento deriva dalle attività umane abbinate ad altri fattori, come l’urbanizzazione e l’agricoltura, ed esaurisce l’ossigeno richiesto per supportare la maggior parte della vita marina. Le alte piogge della primavera e lo scarico dei fiumi nelsono grandi fattori che contribuiscono allazza che può acquisire la zona morta. “Questo succede ogni anno a causa delle piogge nel bacino del ...

KimerikEdizioni : Nuova segnalazione per il libro 'Inglobami Mia N9na' di Gianfranco Santaguida sul blog 'La Zona Morta'. - KimerikEdizioni : Il blog 'La Zona Morta' segnala il libro 'La teoria della Bios' di Luca Calzetta. Complimenti all’autore e buona le… - giancucche : Ci sono anche la zona morta di stephen king e cronache marziane che ho già a casa we ? going passare l'estate a leg… -