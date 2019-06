In Marvel' s Avengers non potremo mettere insieme un team di soli Hulk

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) In'snonunfatto di, purtroppo. In base alle ultime dichiarazioni, nella co-op del gioco nonaverediIron-Man, ma saremo costretti a giocare personaggi diversi, in quanto la volontà degli sviluppatori è mantenere fedeltà verso l'idea originale dei Vendicatori. Proprio per questo non ci saranno doppioni di personaggi, e dovremo giocare eroi diversi, riporta VG247."Quando sarete online, dovrete tutti giocare nei panni di un personaggio diverso" dichiara Therian, e aggiunge: "Tutti glihanno abilità e talenti differenti e volevamo che le persone avessero unal completo. In caso contrario, non si tratterebbe degli."Leggi altro...

