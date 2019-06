Immigrato arrestato di nuovo dopo aver palpeggiato una poliziotta | Matteo Salvini

Caserta - palpeggiava le minorenni al parco : arrestato Immigrato : Ignazio Riccio I carabinieri, dopo aver pedinato l’uomo per lungo tempo, sono intervenuti cogliendolo in flagrante. L’extracomunitario ha cominciato ad inveire contro i militari, colpendoli con calci e pugni Era stato segnalato da tempo da diverse persone: Felix Owolabi, un pregiudicato 24enne di origini nigeriane, importunava alcune minorenni nel parco pubblico cittadino di Casapesenna, in provincia di Caserta. L’extracomunitario, ...

Arrestato Immigrato! A Caserta palpeggiava le minorenni al parco : I carabinieri, dopo aver pedinato l’uomo per lungo tempo, sono intervenuti cogliendolo in flagrante. L’extracomunitario ha cominciato ad inveire contro i militari, colpendoli con calci e pugni. Era stato segnalato da tempo da diverse persone: Felix Owolabi, un pregiudicato 24enne di origini nigeriane, importunava alcune minorenni nel parco pubblico cittadino di Casapesenna, in provincia di Caserta. L’extracomunitario, con la scusa ...

Dà fuoco alla sede dei vigili : due morti - 17 intossicati Salvini : «Arrestato Immigrato - altro che aprire porti» Video : Le vittima sono un’anziana e la badante, residenti nella palazzina. Fermato straniero che ha appiccato il fuoco nella sede della polizia locale. 17 intossicati, Poche ore prima l’uomo era stato soccorso dai carabinieri in stato di ipotermia e portato in ospedale