I nuovi primi passi di Antonio | un abbraccio lungo 15 anni

Nei primi minuti di Fear The Walking Dead 5 la protagonista assoluta è Alicia : nuovi dettagli sul crossover (e non solo) : Il 2 giugno è alle porte così come il debutto di Fear The Walking Dead 5 che andrà in onda proprio da domenica sera su AMC negli Usa per un totale di otto settimane, almeno per adesso, fino al 21 luglio senza interruzioni, salvo cambiamenti. Lo spin off di The Walking Dead si prepara al debutto mentre la rete che lo ospita stuzzica i fan e rilascia il video dei primi minuti della première in cui Alicia è protagonista assoluta. Il personaggio ...