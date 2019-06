È amore fra Giulia De Lellis e Iannone? Intanto per Damante scatta la gelosia

Il veterano americano ritrova il suo primo amore in Francia dopo 75 anni : “Ti ho sempre amata Jeanine. Non hai mai lasciato il mio cuore”. Sono passati 75 anni , ma alla fine Kara Troy Robbins, 98enne veterano americano della Seconda Guerra Mondiale, ha potuto riabbracciare la donna di cui si era innamorato al fronte, il suo primo amore . È il 4 giugno, il signor Robbins è tornato in Francia , invitato a presenziare alle celebrazioni dello sbarco in Normandia. Ed è lì che ha ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Francesca e Gennaro? Se c'è amore perché no" : Valentina Vignali, a poche ore dall'eliminazione dalla casa del 'Grande Fratello 16', è tornata sui propri social, per commentare i finalisti di questa edizione tracciando un loro profilo psicologico. Come, per esempio, quello di Martina, con cui, si è scontrata spesso, per via dell'amicizia con Daniele: Martina la rivedrò sicuramente. Lei ha una casa in un paesino in Umbria attaccata a casa del mio ragazzo quindi ci siamo già organizzate per ...