Con Luigi Di Maio o con Giuseppe Conte L' indiscreto | adesso ci sono due Movimenti 5

Banca Etruria - Pierluigi Boschi tra i 17 indagati : "Affidate Consulenze inutili da migliaia di euro" : C'è anche Pierluigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, tra i 17 ex amministratori di Banca Etruria a cui in questi ultimi giorni il pool di magistrati della procura di Arezzo - che si occupa della vicenda inerente al crac dell'istituto di credito aretino - ha inviato la notifica di chiusura

Luigi Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria Con l’Ue. Ma al centro gli italiani - no i numerini” : Luigi Di Maio afferma che Giuseppe Conte e Giovanni Tria hanno pieno mandato nelle trattative con l'Unione europea. Oggi il ministro dell'Economia si riunirà con l'Eurogruppo per discutere del bilancio italiano, e il leader pentastellato commenta: "Ci siamo detti tutti che di manovre correttive non se ne fanno. Saremo responsabili con i conti pubblici, ma mettendo al centro i cittadini, non i parametri".Continua a leggere

Vittorio Feltri Contro il salario minimo di Luigi Di Maio : "Matteo Salvini - ferma questa roba" : Adesso Di Maio rompe l'anima a tutti con il salario minimo garantito senza sapere che esistono già i contratti sindacali, i quali stabiliscono le paghe per operai e impiegati. Le aziende che non si attengono alle tabelle nazionali vanno incontro a pesanti sanzioni. Non si capisce cosa vogliano di pi

Carlo Calenda Contro Luigi Di Maio : "Sapeva della chiusura di Whirpool - ma ha aspettato le Europee" : "Luigi Di Maio ha mentito al Paese e agli operai su Whirlpool. Sapeva della chiusura di Napoli da inizio aprile". La pesante accusa arriva dall'ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che su Facebook ha ribadito quel che aveva detto martedì 11 giugno, allo speciale dell'Aria che tira, i

Acchiappiamo fantasmi Con Luigi’s Mansion 3 su Switch : le novità di gameplay dall’E3 2019 : C'è anche l'attesissimo Luigi's Mansion 3 tra le tante novità presentate nella giornata di ieri da Nintendo nel corso del suo ultimo Direct. Quello che la casa di Kyoto organizza ormai da qualche anno in occasione dell'E3, tornato puntualissimo per l'edizione 2019 della kermesse nel cuore di Los Angeles. Presentato nel 2018 con un breve trailer, il nuovo titolo con protagonista assoluto il fin troppo bistrattato fratello di Mario è quindi ...

Luigi Di Maio dichiara guerra a negozi cinesi e pakistani : “Aumenterò Controlli su queste attività” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, dichiara guerra alle attività commerciali gestite da "cinesi e pakistani", parlando degli irregolari in Italia che "lavorano in modo illegittimo in piccole attività poco trasparenti, che evadono il fisco, non emettono scontrini e vendono prodotti non registrati, nocivi per la salute, facendo concorrenza sleale".Continua a leggere

Luigi Di Maio sospetta di Conte : "A che gioco gioca". La foto - il Quirinale - il sondaggio : cosa non torna : Ha fatto un balzo sulla sedia, Luigi Di Maio, quando ha visto la foto casual con i suoi cagnolini che Giuseppe Conte ha pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale. Un cambio di paradigma per il molto istituzionale premier, non casuale. "Che gioco sta facendo? Si è montato la testa? O è tropp

Luigi Di Maio : “Diventare padre? Lo spero Con tutto il cuore” : Il vice premier Luigi Di Maio si augura “con tutto il cuore” di diventare padre, ma al momento ha altri problemi sui quali lavorare. È stato lui stesso a spiegarlo intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5: alla domanda se vorrà diventare padre un giorno ha infatti risposto “lo spero con tutto il cuore“. E non ci sta lavorando su questo? gli è stato chiesto ancora, facendo riferimento alla sua relazione con la giornalista ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - tregua per unirsi Contro Conte : il retroscena dal vertice di Palazzo Chigi : Il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i suoi due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio è servito almeno a due cose: ad assicurare che "il governo va avanti" e a saldare perlomeno l'alleanza tra i leader di Lega e M5s. Non solo sui Contenuti (è stato suggellato lo "scambio" tra il

A Luigi Patronaggio - procuratore di Agrigento - una busta Con proiettile e minacce : Un proiettile con minacce di morte per il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, e per i suoi tre figli sono arrivate in Procura ad Agrigento.Sulla scrivania del procuratore capo è arrivata una busta regolarmente affrancata, all’interno della quale vi era il proiettile. Le indagini saranno coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Il Consigliere autosospeso del Csm Gianluigi Morlini lascia Unicost : Il togato del Csm Gianluigi Morlini, che si è autosospeso - insieme a tre colleghi di magistratura indipendente - nei giorni scorsi dopo che il suo nome è comparso nelle carte dei pm perugini che indagano su Luca Palamara, lascia il gruppo di Unicost.Lo comunica la corrente centrista delle toghe in una nota firmata dal presidente Mariano Sciacca e dal segretario Enrico Infante. “Unità per la Costituzione prende ...

Luigi Di Maio già fatto fuori da Casaleggio. M5s a Di Battista in coppia Con una donna : chi è lei : Un ticket "diabolico" con Alessandro Di Battista. C'è qualcosa che Matteo Salvini ancora non ha capito su Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle, e prova a spiegarglielo Luigi Bisignani sul Tempo. Il leader della Lega "fa un punto d'onore nel rispettare il patto leonino stretto con Di Maio", spiega B

Silvio BerlusConi - il sacrificio dei figli Marina - Pier Silvio e Luigi : a quale partito hanno dato tanti soldi : La politica, di questi tempi, a Silvio Berlusconi e famiglia regala poche soddisfazioni e tante noie. E altrettante spese: come riporta Il Tempo, anche se morto nel novembre 2013, il Popolo della Libertà continua a pesare eccome a bilancio per il Cavaliere, costretto a ripianare i debiti pregressi d

Minibot - l'ira di Matteo Salvini e Luigi Di Maio Contro Giovanni Tria : "Trovi altre soluzioni" : "I Minibot non sono né l'anticamere all'uscita dall'Europa né all'uscita dall'euro, sono solo un tentativo di risolvere i debiti delle pubblica amministrazione, un problema che siamo disposti a risolvere ma che non abbiamo creato noi", tuona Giancarlo Giorgetti. Ma dal Giappone, dove si trova per il