Whirlpool prende tempo La vera trattativa con Di Maio inizia adesso e parte male

Di Maio a Whirlpool : "Non si prende per il c... lo Stato". Sit in degli operai al Mise : Dal 2014 ad oggi la Whirlpool ha ricevuto 27 milioni di euro di fondi pubblici. Così, secondo quanto si apprende da fonti sindacali presenti all’incontro, il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha cominciato la discussione al tavolo di crisi appena aperto al Mise sul futuro dello stabilimento di Napoli. “Se non siete in grado di dare risposte e devo rivolgermi ai vertici della multinazionale ditelo subito. ...