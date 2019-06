Salvini | «Una tassa sui contanti chiusi nelle cassette di sicurezza»

Matteo Salvini lancia l’ipotesi di una tassa sulle cassette di sicurezza : “È nuova pace fiscale” : Matteo Salvini lancia l'ipotesi di una imposta sulle cassette di sicurezza, con l'obiettivo di far emergere e far circolare quei soldi che appaiono come se fossero "nascosti". Il leader della Lega spiega: "Serve una pace fiscale per far emergere il denaro contante depositato nelle cassette di sicurezza, fermo. Con una nuova pace fiscale daremmo il diritto di utilizzarli".Continua a leggere

Matteo Salvini ipotizza una tassa per far riemergere "i risparmi fermi nelle cassette di sicurezza" : “In Italia ci sono decine, forse centinaia di miliardi fermi nelle cassette di sicurezza. Noi possiamo rimetterli in circuito. Posso farmi pagare un’imposta, se sono soldi frutto di guadagni lecitamente ottenuti, e consentire di usarli nuovamente?”. Se lo chiede Matteo Salvini che, nella registrazione di Porta a Porta, spiega: “Sono soldi nascosti, ma l’Italia è piena di soldi tenuti sotto il ...

Matteo Salvini : “Sono convinto che la castrazione chimica per i pedofili sia una buona pratica” : Dopo l'approvazione di una legge che prevede la castrazione chimica per i pedofili in Alabama, Matteo Salvini è tornato sul tema, sottolineando di essere "convinto che sia una buona pratica da adottare anche in Italia". Mentre per quanto riguarda il vertice di ieri sera, il ministro dell'Interno ha detto che il governo ha un obiettivo comune: "Evitare la procedura di infrazione".Continua a leggere

Ballottaggi elezioni comunali - Nicola Zingaretti : “Partito Democratico è l’alternativa a Salvini” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato i risultati dei Ballottaggi delle elezioni comunali che si sono concluse ieri. Secondo il presidente della Regione Lazio è arrivato "un segnale forte dai territori", che dice che "l’alternativa a Salvini è possibile ed è rappresentata dal Pd e da un nuovo centrosinistra".Continua a leggere

Risultati elezioni comunali - Matteo Salvini : “Abbiamo vinto dove la sinistra governava da 70 anni” : Al concludersi della tornata elettorale per i ballottaggi delle elezioni comunali, appare chiaro: il centrosinistra perde Ferrara. Era dal dopoguerra che non vinceva un candidato del centrodestra. Matteo Salvini esulta: "Abbiamo eletto sindaci dove la sinistra governava da settant'anni". Nicola Zingaretti sottolinea che anche il suo partito ha portato a casa "belle vittorie", aggiungendo che l'alternativa a Salvini c'è. Il M5S prevale a ...

Ai ballottaggi delle comunali vincono tutti. Ma Salvini un po' di più : In Italia, si sa, le elezioni sono più che altro una questione di punti di vista. E così il giorno dopo un po' tutti festeggiano la loro vittoria. I ballottaggi per le comunali 2019 non fanno eccezione. La Lega conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che il risultato delle Europee e la crescita di

Risultati ballottaggi Elezioni Comunali - la Lega vince a Ferrara. Salvini : “Straordinario” : I Risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali del 9 giugno 2019: il Centrodestra ha espugnato 7 comuni, tra cui Pavia, Pescara, Vibo Valentia, Ferrara, Vercelli, Forlì e Biella. Il Pd segue con le vittorie a Prato, Cremona, Cesena, Reggio Emilia, Verbania. Il Movimento 5 Stelle conquista solo Campobasso e perde Avellino, in cui il più votato è stato il candidato di una lista civica.Continua a leggere

Gay Pride Roma - Eva Grimaldi e Imma Battaglia contro Salvini : 'Fattene una ragione' : Ieri, sabato 8 giugno, a Roma si è tenuta la venticinquesima edizione del Gay Pride. Una tra le più grandi manifestazioni al mondo volta a difendere i diritti di tutti gli omosessuali. A questo evento hanno partecipato oltre 700 mila persone. Tra questi, ovviamente, non potevano mancare volti molto famosi come ad esempio l'attrice Eva Grimaldi, in compagnia della nuova consorte Imma Battaglia, Vladimir Luxuria, Asia Argento e tanti altri. ...

Minibot bocciati da Tria : "Parere negativo" |Di Maio e Salvini in coro : "Allora trovi lui una soluzione - i debiti della P.A. vanno pagati" : Il ministro dell'Economia si allinea a Draghi: "Se creiamo nuovo debito non servono, se sono nuova valuta sono illegali". Ma i due vice premier lo criticano: "Se lo strumento per pagare le imprese non è il Minibot, il Mef ne trovi un altro"

Rimosso striscione su Salvini e Di Maio - questura di Roma : “Nessuna censura - questione di decoro” : La questura di Roma cerca di spiegare per quale motivo la Digos, durante una manifestazione dei sindacati, abbia impedito l'esposizione di uno striscione ironico su Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per la questura non si è trattato di una censura, legata a motivi politici, ma di una scelta dettata dal decoro: "Si è ritenuto che lo striscione fosse lesivo del decoro paesaggistico".Continua a leggere

Lo striscione con una vignetta su Salvini e Di Maio vietato dalla DIGOS : Conteneva una battuta innocua e doveva essere esposto al corteo di un sindacato a Roma: la Questura però dice che il contenuto non c'entra

Conte : "Vertice con Salvini-Di Maio Concordiamo una piattaforma" : ''Mi fa molto piacere che Matteo Salvini e Luigi Di Maio abbiano ricominciato a parlarsi, con toni diversi da quelli della campagna elettorale, ma ora dovremo sederci a un tavolo tutti e tre e concordare una piattaforma chiara per proseguire, se non basterà una riunione ne faremo una seconda e poi una terza''. Segui su affaritaliani.it

Minibot - Giorgetti : è una soluzione per i pagamenti. Salvini : piacciono agli italiani : L’idea della Lega di istituire titoli di Stato di piccolo taglio per i debiti della Pa è stata bocciata dal presidente della Bce Draghi e da Confindustria, oltre che da Moody’s...