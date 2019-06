Paolo Arata e il figlio arrestati In cella anche Vito Nicastri

Armando Siri - botta dai giudici : arrestati Paolo e Francesco Arata per corruzione : Sviluppi pesanti nell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Armando Siri, sottosegretario leghista alle Infrastrutture. Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Forza Italia, e il figlio Francesco. Sono accusati di corruzione, autoriciclaggio e

Paolo Arata e Vito Nicastri - dei quali si era parlato per il caso Siri - sono stati arrestati questa mattina : Francesco Paolo Arata – professore e imprenditore genovese di cui si era parlato per via dei suoi rapporti con Armando Siri – e Vito Nicastri, imprenditore siciliano con grossi interessi nel settore eolico, sono stati arrestati questa mattina insieme ai figli

Paolo Arata ha raccontato per la prima volta come ha conosciuto Armando Siri : "Non ho nella Lega alcun ruolo politico", "non sono amico di Matteo Salvini. L'ho incontrato solo una volta in occasione del convegno al quale ero stato invitato come relatore insieme ad altri sette esperti, proprio per le conoscenze tecniche che ho nel settore energetico e ambientale". E infine: "non ho amici nella Lega". In un'intervista esclusiva al Corriere della Sera, Paolo Arata, l'imprenditore indagato per corruzione con il ...

"Non ho corrotto Siri". Parla l'imprenditore Paolo Arata - indagato per corruzione : Con Siri “ho sempre avuto un rapporto di stima ed amicizia, e sebbene la nostra frequentazione sia iniziata solo un paio di anni fa, l’ho potuto apprezzare per le sue capacità intellettuali e politiche. Adesso sono veramente costernato per quello che sta subendo senza colpa, mortificato perché è stato ingiustamente rimosso dal governo”. Così Paolo Arata, l’imprenditore indagato per corruzione ...

Paolo Arata - concluso l'interrogatorio ma i pm secretano gli atti : Si chiude senza dare indicazioni sulla gravità delle indagini e quindi sul destino del governo, attorno alle 7 e un quarto, dopo circa tre ore, l'interrogatorio di Paolo Arata. L'imprenditore e ...

Siri non risponderà ai pm - da lui solo una memoria. Oggi l'interrogatorio del consulente di Salvini - Paolo Arata : Il sottosegretario Armando Siri fa sapere alla procura di Roma che non risponderà alle domande nel corso di un eventuale interrogatorio. Piuttosto, si presenterà - non è ancora chiaro quando - per ...

Salvini : "Ho incontrato Paolo Arata una sola volta" : Che rapporti ha avuto il Ministero dell'Interno Matteo Salvini con l'imprenditore Paolo Arata, indagato per corruzione e intestazione fittizia di beni e presumibilmente in affari con l'imprenditore siciliano Vito Nicastri, uno dei presunti finanziatori della latitanza di Matteo Messina Denaro? Il Movimento 5 Stelle aveva chiesto in modo chiaro al leader della Lega di rispondere e il diretto interessato ha sempre tergiversato. Oggi, in piena ...

Il figlio di Paolo Arata è stato assunto a Palazzo Chigi da Giorgetti. Il consulente : «Siri? Un mio uomo» : Paolo Arata è indagato con il sottosegretario Armando Siri. Suo figlio Federico è stato assunto dal sottosegretario legista alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, presso il Dipartimento programmazione economica

Caso Siri - figlio di Paolo Arata smentisce : “Mai lavorato con Giorgetti a Palazzo Chigi” : Secondo quanto ha riportato il Corriere.it Federico Arata, figlio di Paolo Arata, coinvolto nella stessa inchiesta che vede indagato il sottosegretario Armando Siri, sarebbe stato assunto a Palazzo Chigi dal sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Lega: "Non rispondiamo a polemiche e insulti che si sgonfieranno nell'arco di qualche ora. Federico Arata è persona prepArata".Continua a leggere