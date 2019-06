Non serve un Berlinguer a capo del Pd

Italia - migliorare nel ranking in vista di Qatar 2022 : cosa serve per Non rischiare un altro spareggio : Le immagini di San Siro con gli azzurri a terra al triplice fischio di Italia-Svezia sembra ormai un lontano ricordo. La Nazionale è ripartita, e anche abbastanza bene. Tutto merito di Mancini, per ora, capace di far tornare l’entusiasmo anche tra i tifosi Italiani, desiderosi di guardare le partite di Chiellini e compagni. Ma non basta. Non basta giocare bene e qualificarsi ad Euro 2020, compito tra l’altro quasi compiuto. ...

Di Maio : "M5s? Così Non va avantiServe subito una svolta radicale" : "Il Movimento Così com'è, come non è organizzato, non può andare avanti, serve un cambiamento strutturale o organizzativo". Di Maio lancia la svolta interna al M5s. E sul governo Segui su affaritaliani.it

M5s - Di Maio : “Vittoria Campobasso? Non ne faccio un trofeo. Siamo vittime nostra fissazione - ci serve organizzazione” : “Sono contento perché Campobasso è una città che ha bisogno di rinascere, come tante città del sud e del nord. faccio i miei complimenti al neo-sindaco M5s Roberto Gravina, ma di questa vittoria non faccio un trofeo. come hanno fatto altri politici questa mattina che si contavano le medaglie. Le città non sono trofei, ma un impegno coi cittadini per governare bene”. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite de ...

Lavoro - Landini : “Sciopero generale in autunno? Non escludiamo niente. Serve cambiamento vero” : “Non escludiamo nulla. Chiediamo che si cambi la politica economica e sociale di questo paese. Necessaria una legge di stabilità completamente diversa”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, rispondendo a chi gli chiedeva se i sindacati fossero intenzionati a indire uno sciopero generale in autunno, a margine della manifestazione unitaria su nel pubblico impiego. “La mobilitazione c’è” e cosa fare ...

Csm - Bonafede : “Serve una riforma - era scritto nel contratto”. E il vicepresidente Ermini Non risponde su Lotti : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare ad una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. Dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in merito alle vicende giudiziarie che hanno investito alcuni ex membri del Csm, a margine della relazione annuale dell’Anac, l’Autorità anticorruzione. Presente anche il ...

Conflitto d’interessi - Cantone : “Serve legge”. E Bonafede : “Per la Lega Non è priorità? C’è nel contratto di governo” : “Serve una normativa di sistema sul Conflitto d’interessi, più volte annunciata in questi anni”. A rivendicarlo, il numero uno dell’Autorità anticorruzione Raffaele Cantone, nel corso della relazione annuale dell’Anac. “Allo stato, infatti, le armi per sterilizzare i conflitti di interesse sono decisamente spuntate; in tante occasioni sono state segnalate possibili (e gravi) situazioni di conflitti di interesse ...

Non solo test psicoattitudinale - serve una profonda riforma del concorso in magistratura : Apprendo, proprio nella mattina in cui sono iniziate le prove scritte del concorso in magistratura (per il quale i candidati avranno a disposizione, per ciascuno dei tre giorni, 8 ore di tempo, a partire dalla dettatura della traccia, per svolgere un tema su tre materie con l’ausilio dei soli codici “nudi” ) che la Bongiorno abbia lanciato l’ideona di “un test psicoattitudinale per i ...

Fabio Fognini - top 10 ATP ad un passo : serve solo che Wawrinka Non faccia il miracolo! : Fabio Fognini ad un passo dalla top 10 della classifica ATP: il tennista azzurro, nonostante la sconfitta contro Zverev, sarà fra i migliori 10 se Wawrinka non dovesse vincere il Roland Garros Nonostante la brutta sconfitta subita nella giornata di ieri contro Alexander Zverev, Fabio Fognini ha un grande motivo per sorridere. Il tennista ligure, dopo essere stato eliminato agli ottavi del Roland Garros, ha ipotecato la top 10 grazie alla ...

Governo - Conte : “Serve lealtà - Non intendo vivacchiare. Salvini e Di Maio dicano rapidamente se si va avanti o lascio” : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio Governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

Google Play Store Non funziona : “Errore del server” - come comportarsi : Il Google Play Store è down per molti utenti, che non riescono a scaricare o aggiornare le applicazioni o addirittura navigare all'interno dell'app: le segnalazioni sono parecchie e si stanno moltiplicando. L'articolo Google Play Store non funziona: “Errore del server”, come comportarsi proviene da TuttoAndroid.

Landini : “Sciopero generale? Non lo escludo se il governo Non ci ascolta. Serve confronto coi sindacati” : “Questo è un mese di mobilitazione: oggi qui con i pensionati, l’8 in piazza con i lavoratori pubblici, il 14 lo sciopero dei metalmeccanici, il 22 la grande manifestazione a Reggio Calabria sul Mezzogiorno. È chiaro che se il governo non ci ascolta e va avanti a fare una legge di bilancio che va in un’altra direzione, insieme a Cisl e Uil valuteremo tutte le iniziative necessarie, senza escludere nulla”. Lo dice il segretario ...

Milan - Salvini senza peli sulla lingua : “serve una rivoluzione. Simone Inzaghi? Non guardo ai nomi” : Il vicepremier ha parlato della situazione Milan, sottolineando come ci voglia una vera e propria rivoluzione sportiva Vento di cambiamento in casa Milan, gli addii di Leonardo e Gattuso hanno dato il via a quella rivoluzione tanto auspicata da Matteo Salvini. Spada/LaPresse Il vicepremier non ha mai nascosto questo suo pensiero, ribadendolo anche nella giornata di oggi ai microfoni di Affaritaliani.it: “Gattuso è stato un grande e ...

Zazzeroni sul CorSport : De Rossi ricorrerà per vie legali «Dovrei fare nomi e cognomi - ma Non serve - non sono il tipo» : Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzeroni interviene sulla “congiura” dei senatori raccontata ieri da Repubblica con la sua inchiesta. Lo fa, scrive: “per la stima che nutro nei confronti di De Rossi: i tifosi della Roma non autorizzano ripensamenti sull’uomo prima che sul campione poiché convivono da 18 anni con certezze inattaccabili”. Zazzeroni racconta la confessione furiosa di De Rossi ad un amico, quella a cui oggi Repubblica accenna con un ...

