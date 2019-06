NBA – Celtics | Kyrie Irving non eserciterà la player option | il playmaker sarà free agent

Playoff NBA – Celtics eliminati - Brad Stevens fa da scudo alla squadra : “è stata tutta colpa mia” : Brad Stevens, coach dei Boston Celtics, fa mea culpa dopo la sconfitta in Gara-5 contro i Milwaukee Bucks che è costata l’eliminazione dai Playoff NBA alla franchigia del Massachusetts Gara-5 della semifinale di Conference fra Bucks e Celtics ha regalato il primo verdetto dei Playoff NBA 2019: Milwaukee è la prima finalista ad Est. Dopo aver perso Gara-1, la squadra guidata da Giannis Antetokounmpo ha messo in fila un poker di vittorie ...

Playoff NBA – Celtics eliminati - Kyrie Irving ammette : “i Bucks hanno dominato - lezione da imparare. Futuro? Dico…” : Celtics eliminati in Gara-5 dei Playoff NBA dai Milwaukee Bucks: Kyrie Irving ammette la sconfitta e parla del suo futuro Gara-5 fra Bucks e Celtics ha regalato la prima finalista della Eastern Conference. Giannis Antetokounmpo si è abbattuto sui Boston Celtics con la violenza di un dio greco, trascinando i Milwaukee Bucks alla finale di Conference. Niente da fare per i Celtics che dopo aver vinto Gara-1 sono stati letteralmente spazzati ...

Mercato NBA - abbiamo visto l'ultima di Kyrie Irving con i Boston Celtics? : Ritornando con la mente a nove mesi fa, era difficile immaginare che la stagione dei Boston Celtics si concludesse in questa maniera. Con LeBron James lontano dalla Eastern Conference e con i ritorni ...

NBA - Antetokounmpo e lo sfottò a Smart che di certo farà infuriare la guardia dei Celtics [VIDEO] : Giannis Antetokounmpo si è preso beffe di Marcus Smart al suo rientro in campo nella serie tra Bucks e Celtics Giannis Antetokounmpo ha trascinato i suoi Bucks alla vittoria sui Celtics, volati adesso sul 3-1 nella serie. Il greco nel post partita è stato interpellato in merito al ritorno in campo di Marcus Smart, un giornalista ha infatti chiesto se la guardia dei Celtics avesse avuto impatto sulla partita. Giannis con atteggiamento ...

NBA 2019 : il presidente dei Boston Celtics Danny Ainge colpito da un lieve infarto. Le condizioni non dovrebbero essere preoccupanti : C’è grande tensione nell’ambiente dei Boston Celtics, dopo che il presidente Danny Ainge è stato purtroppo colpito da un lieve attacco cardiaco nell’ultima notte a Milwaukee. Una notizia resa pubblica dai canali social della compagine, annunciando che Ainge, ex giocatore della franchigia del Massachusetts sta ricevendo le cure del caso e dovrebbe riprendersi senza problemi di sorta. Vi saranno aggiornamenti sulle sue condizioni ...

VIDEO Playoff NBA : i Milwaukee Bucks non lasciano scampo ai Boston Celtics in gara-2 ed è 1-1 nella serie : I Milwaukee Bucks erano chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di gara-1 contro i Boston Celtics e la missione è andata a buon fine con il punteggio di 123-102. La serie va sull’1-1 grazie, soprattutto, ad un Giannis Antetokounmpo dominante da 29 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e un ottimo +20 di plus/minus. Khris Middleton ne aggiunge 28 con 7 rimbalzi e 10/18 al tiro (7/10 dall’arco) mentre Eric Bledsoe a sua volta arriva a 21 con 5 ...

Playoff NBA - Milwaukee-Boston gara-2 123-102 : Giannis 29 - Bucks 20 triple e Celtics ko : La prestazione di gara-1 era stata fin troppo brutta per essere vera, e infatti i Milwaukee Bucks hanno risposto. Nel secondo episodio della serie contro i Boston Celtics, la squadra con il miglior ...

Playoff NBA – Paul Pierce massacra i Bucks : “Celtics superiori - se Antetokounmpo non fa il fenomeno la serie é già chiusa” : Paul Pierce esprime il suo tagliente parere sulla semifinale di Conference tra Bucks e Celtics: secondo “The Truth” se Antetokounmpo non fa il fenomeno, Boston ha già vinto Paul Pierce non ha avuto mai paura di dire ciò che pensa e soprattutto adesso, nelle vesti di opinionista di ESPN, i suoi giudizi sono quantomai taglienti. Dopo la vittoria dei Celtics in gara-1 della semifinale di Conference contro i Bucks, nella quale la ...

Playoff NBA – Ai Celtics Gara-1 della semifinale di Conference contro i Bucks : Irving e Horford stendono Antetokounmpo : I Boston Celtics vincono Gara-1 della semifinale di Conference in trasferta al Fiserv Forum di Milawaukee: grandi prestazioni di Irving e Horford La prima semifinale dei Conference si gioca ad Est, con Bucks e Celtics di fronte in una serie tutta da gustare. Gara-1 va ai Boston Celtics che sbancano il Fiserv Forum di Milwaukee con una grande prestazione. Grande prova di Kirie Irving che chiude la gara con 26 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, ...

Playoff NBA - Milwaukee Boston gara-1 112-90 : i Celtics dominano - è 1-0 nella serie : Una sonora sveglia. Una lezione di pallacanestro. Una vittoria totale. Trovate voi il termine che più vi piace, ma la storia di gara-1 tra Milwaukee e Boston ha seguito una direttiva ben precisa, ed è ...

Playoff NBA – Bucks - Malcolm Brogdon ancora ai box : si spera nel recupero per Gara-3 contro i Celtics : Malcolm Brogdon ancora ai box per l’infortunio alla pianta del piede destro che lo tiene fermo da marzo: i Bucks sperano nel suo rientro per Gara-3 contro i Boston Celtics Dopo aver saltato le quattro gare che i Milwaukee Bucks hanno dominato contro i Detroit Pistons, Malcolm Brogdon dovrà stare fermo ai box ancora per diversi giorni. Il playmaker dei ‘Cervi’, che in stagione ha messo insieme 15.6 punti, 4.5 rimbalzi e 3.2 assist, è fuori ...

Playoff NBA - Doc Rivers dopo la sconfitta : 'I Clippers come i Celtics 2008 senza All-Star' : La frase è la stessa pronunciata 12 mesi fa, quando la sua squadra lottò fino al termine della regular season, per poi restare per un soffio fuori dalla post-season. Una replica necessaria, non per ...

NBA in lutto : è morto John Havlicek - leggenda dei Boston Celtics : Red Auerbach , storico capo allenatore di Boston disse: ' Se avessi un figlio, se fosse come John, sarei l'uomo più felice del mondo" .