Livorno | cani avvelenati e buttati in un pozzo

(Di mercoledì 12 giugno 2019) “Ancora orrore e malvagità ai danni di creature indifese. In un quartiere collinare di, città dove quattro anni fa fu ucciso Snoopy mentre si trovava sul balcone di casa sua, tredi proprietà sono stati ritrovati morti in fondo a un“: lo rende noto la Lega Nazionale per la Difesa del Cane. “Con tutta probabilità sono stati picchiati e poi. La macabra scoperta è stata fatta dal proprietario quando, rientrando a casa, non ha trovato i suoi sei. Perlustrando il giardino si è accorto di una parte di recinzione tagliata e così ha iniziato a cercare nei dintorni, trovandone tre vivi ma spaventati e feriti e poi il drammatico rinvenimento.” “Ormai notizie di questo genere sono così frequenti e raccapriccianti che sembra di assistere a un pessimo film horror, ma purtroppo è la dura realtà”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal ...

