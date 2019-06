La posizione di Insigne è un falso problema

ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Dieci metri avanti o più dietro L’visto in Nazionale riapre un discorso sull’visto nel Napoli. Il primo ha segnato due gol (più un assist) nelle ultime due partite, l’altro ne ha fatto uno da metà marzo in poi. Discuterne nei termini diin campo e considerare la faccenda una questione di 4-3-3 o 4-4-2 sarebbe una riduzione ai minimi termini di una faccenda più ampia.è un calciatore con 400 partite da professionista e oltre 30 presenze in nazionale. Non possiamo parlare di lui come di una figurina che diventa più o meno brillante se sta dieci metri più avanti o più dietro, più al centro o di fianco. Faremmo un torto non solo al suo talento, che in termini concreti significa predis, predisal gioco, ma anche alla sua esperienza. Chi ha talento, ha mente aperta. Chi ha esperienza, quella mente aperta l’ha anche già esplorata. Credere che ...

