Kikò Nalli: Dopo il Gf è difficile tornare a casa, si hanno i mostri dentro...

(Di mercoledì 12 giugno 2019)ha difficoltà aalla quotidianità60 giorni nelladel Grande Fratello 16 e si lascia andare ad un lungo sfogo notturno sui social. L’esperienza dial Grande Fratello 16 si è conclusa da qualche giorno e l’hairstylist sta cercando dialla normalitàmolte settimane di clausura.Ma non tutto è semplice come sembra e a raccontare le difficoltà incontrate nel riprendere la quotidianità è stato proprioche, ancora sveglio alle tre di notte, si è raccontato ai suoi follower attraverso una serie di Instagram story. “Dovete capire che starelae poipropria è molto, molto– ha esordito, seduto su una poltroncina di vimini ed evidentemente ancora sveglio nonostante fosse tarda notte - . Non si dorme più, si continua ad avere deiche ti fanno pensare a quello che hai lasciato...”. “60 giorni, dimenticare ciò che è successo, di bello e brutto, nella, è impossibile...o forse è ancora presto – ha continuato l’ex concorrente del Gf16 - . Ognuno di noi dovrebbe fare un mese di Gf per capire ciò che succede”.