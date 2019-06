Il maltempo sta creando problemi in alcune province della Lombardia

maltempo al Nord - fiumi e laghi esondati : chiuso il lungolago di Como - la grandine devasta i campi : L'Italia settentrionale nella morsa del Maltempo. Nelle ultime ore, la maggior parte delle regioni settentrionali del nostro paese sono state colpite da violenti piogge e grandinate, che hanno...

maltempo al Nord : devastante grandinata in Emilia Romagna - danni ingenti : Come previsto si è accesa l'instabilità atmosferica nel corso del pomeriggio sulle regioni del Nord Italia. Un temporale abbastanza isolato ma intenso (probabilmente a carattere di "supercella") ha...

maltempo : in Veneto continua stato di attenzione per rete idrica e possibili frane : Venezia, 11 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un bollettino di aggiornamento che conferma lo “stato di attenzione” dalle 14 di oggi fino alle ore 8 di giovedì 13 giugno per il possibile verificarsi di rovesci o temporali, localmente anche

maltempo : in Veneto continua stato di attenzione per rete idrica e possibili frane (2) : (AdnKronos) - Sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura centro-settentrionale saranno a tratti probabili delle precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio e temporale; altrove la probabilità di precipitazioni sarà inferiore e gli eventuali fenomeni avranno carattere locale

maltempo : in Veneto ancora piogge e temporali - stato di attenzione per canali e possibili frane : Venezia, 10 gen. (AdnKronos) - L’instabilità creata in Veneto dall’ampia circolazione ciclonica che insiste dall’Europa occidentale rende probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nelle zone montane e nella pianura centro occidentale. Il Centro funzionale decen

maltempo Veneto - Tempesta Vaia : al via i bandi di risarcimento per privati e aziende : Il “Commissario Delegato per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza degli Eccezionali Eventi Meteorologici che hanno interessato il Territorio della Regione Veneto a partire da ottobre 2018” Luca Zaia ha firmato l’ordinanza di approvazione dei bandi per contributi a imprese e privati che hanno subito danni durante l’eccezionale ondata di Maltempo di fine autunno 2018. I cinque bandi sono suddivisi per settore: “agricolo” ...

maltempo - la tempesta Miguel sferza la Francia : 28mila utenze senza elettricità : Circa 28mila utenze sono prive di elettricità in Francia a seguito del passaggio della tempesta Miguel, che ha colpito in particolare la zona centro-ovest del Paese, la Normandia e il nord dell’Aquitania. Lo riferisce la società Enedis, filiale del gruppo Edf incaricata della gestione della rete. In Normandia 9mila utenze sono al buio, 6mila nel nord dell’Aquitania, 5.500 in Bretagna, 4.500 nei Paesi della Loira, 2mila in Centre Val ...

Tempesta Miguel - maltempo in Francia : uomo travolto da lampione a Parigi : La Tempesta Miguel, che ha colpito la Francia occidentale, sta provocando danni a persone e cose: un uomo è rimasto gravemente ferito nella serata di ieri a Parigi, vicino Place Stalingrad, per la caduta di un lampione su cui si è abbattuto un albero. E’ ricoverato in condizioni critiche. Ieri 3 soccorritori della Società del salvataggio in mare sono morti oggi quando la loro motovedetta si è capovolta al largo delle Sables d’Olonne, ...

maltempo Francia - la tempesta Miguel si abbatte su 8 regioni : 3 morti : Otto regioni dell’Ovest della Francia sono alle prese con Miguel, una violenta tempesta di una rara intensità che ha già fatto tre vittime e ora si sta spostando verso il Nord e l’Est. Uccisi al largo delle Sables d’Olonne tre marinai della Società nazionale di salvataggio in mare (Snsm) che stavano prestando soccorso ad un’altra imbarcazione a bordo della quale una persona è dispersa. Altri quattro soccorritori sono ...

maltempo Veneto : i Servizi forestali arginano la frana di Borsoi : Gli uomini dei Servizi forestali regionali del Veneto hanno avviato nei giorni scorsi i lavori di somma urgenza per alleggerire il corpo della frana di Borsoi nel Comune di Tambre. Il movimento franoso si e’ riattivato nelle ultime settimane a causa delle consistenti piogge che hanno portato ad un aumento delle acque circolanti nel terreno. “I lavori in corso prevedono l’asportazione di consistenti volumi di terreno limoso ...

maltempo : in Veneto confermato stato criticità per forti temporali nell'Alto Piave : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose s

maltempo in Serbia : dichiarato lo stato d’emergenza a Krupanj : A seguito della recente ondata di Maltempo che ha investito la Serbia, le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza a Krupanj: secondo l’emittente “Rts” sono allagate 50 abitazioni e la scuola elementare del paese, ed i torrenti sono esondati. Nei giorni scorsi circa 300 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa delle alluvioni che hanno interessato l’area centrale del Paese: ...

maltempo Emilia Romagna : “Già chiesto lo stato di calamità” : Alla luce del Maltempo che si e’ abbattuto a maggio sull’Emilia-Romagna, la richiesta dello stato di calamita’ e’ una cosa che la Regione ha “gia’ fatto e pubblicamente comunicato”. Cosi’, in una nota, l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, prende posizione sulla sollecitazione a chiedere lo stato di calamita’ rivolta alla stessa Regione da Simona Vietina, deputata ...

maltempo : in Veneto stato di attenzione per forti temporali nell'Alto Piave bellunese : Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, visti i fenomeni meteorologici previsti, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per quanto riguarda il bacino idrografico Vene-A (Bl) Alto Piave in provincia di Belluno. La criticità attes