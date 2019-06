I risultati di mercoledì ai Mondiali di calcio femminili

Roland Garros 2019 : risultati del torneo maschile di mercoledì 29 maggio. Grigor Dimitrov elimina Marin Cilic al quinto set : Per il singolare maschile del Roland Garros giornata dedicata agli incontri di secondo turno della parte bassa del tabellone. Nessuna grande sorpresa: due dei protagonisti più attesi, Roger Federer e Rafael Nadal, hanno vinto facilmente in tre set entrambi contro avversari tedeschi provenienti dalle qualificazioni. E’ uscita la testa di serie numero 11, il croato Marin Cilic , peraltro sulla superficie a lui meno congeniale, ma la notizia è che a ...

Masters 1000 Madrid 2019 : i risultati di mercoledì 8 maggio. Buona la prima di Nadal - avanza Fognini. Zverev segna il ritiro di Ferrer : Si è delineato il quadro degli ottavi di finale nel Masters 1000 di Madrid . Esordio vincente per Rafael Nadal , che ha superato nel suo match di secondo turno (ha usufruito di un bye al primo) il giovane canadese Felix Auger-Aliassime con un doppio 6-3. Il prossimo avversario del maiorchino sarà l’americano Frances Tiafoe, che ha superato in tre set dopo una bella battaglia il tedesco Philipp Kohlschreiber. prima volta agli ottavi di finale ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2019 : i risultati mercoledì 17 aprile. Nadal e Zverev passeggiano - Fognini agli ottavi senza giocare : Nel Principato di Monaco un’altra giornata dedicata al grande Tennis è andata in archivio e i valori in campo del Masters 1000 di Tennis sul rosso sono stati confermati in generale. Era il giorno dell’esordio di Rafael Nadal, grande favorito della vigilia, e sull’amata terra lo spagnolo si è espresso su livelli eccelsi. Nel derby iberico contro Roberto Bautista Agut (n.22 del mondo) non c’è stata storia e Rafa ha rifilato ...