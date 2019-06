Carrello etico e responsabile | gli italiani fanno la spesa così

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019) La: glila vogliono sempre piùed etica e anche sono disposti a pagare qualcosa in più per mettere nelprodotti sostenibili e che siano, in particolare, rispettosi dei diritti umani. Basta fornire loro la giusta comunicazione e informazioni chiare e trasparenti. A dimostrare che questa è la tendenza, il ‘test’ sul campo, ovvero al supermercato, dove i consumatori hanno dimostrato di avere capacità e voglia di ‘votare col portafoglio’. Il test in questione è il ‘cash mob’, la mobilitazione tra consumatori per promuovere il consumo, che ha coinvolto 37 punti vendita Coop in tutta Italia, mobilitato sei cooperative di consumatori, con più di 2mila questionari compilati e circa 10.000 persone raggiunte. Partiamo dai risultati dei 2071 questionari compilati dai consumatori coinvolti nei punti vendita ...

