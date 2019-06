Caduta Froome | infortunio pesantissimo per il britannico | si prospetta addirittura la

sportfair

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L’diappare più grave del previsto, c’è già chi parla di possibile carriera finita per il ciclistaSi addensano nuvoloni neri sul futuro di Chris, vittima di un terribile incidente che ha spezzato il sogno Tour de France per il. AFP/LaPresse Caduto durante la ricognizione del percorso della cronometro del Giro del Delfinato, il corridore del Team Ineos è finito rovinosamente contro un muretto, venendo poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Saint Etienne. Il suo team manager, Dave Brailsford, ha ufficializzato poco dopo l’assenza didal prossimo Tour de France, considerando che potrebbe aver riportato una frattura scomposta al femore che richiederà un intervento chirurgico. Considerata la gravità dell’incidente, si parla già di una possibile chiusura anticipata della sua carriera, per ...

Eurosport_IT : Tour de France a rischio per Chris Froome: sospetta frattura del bacino dopo una caduta al Giro del Delfinato ???????… - Si24it : #Ciclismo, caduta e frattura al #Delfinato:niente tour per #Froome - Si24 - GazzettaFi : CICLISMO: CADUTA E FRATTURA AL DELFINATO, NIENTE TOUR PER FROOME -