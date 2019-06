Xiaomi | OPPO e altri produttori cinesi starebbero testando Hongmeng OS

Straripante lo Xiaomi Mi MIX 4? Sicuramente - ma così è troppo : Sono emerse nuove indiscrezioni sul conto dello Xiaomi Mi MIX 4, il top di gamma per eccellenza del brand cinese, alla cui presentazione mancano ancora diversi mesi (in genere la nuova generazione vede la luce in autunno). Come riportato da Mukul Sharma di 'SlashLeaks', le specifiche che si segnalano negli ultimi rumors appaiono alquanto esagerate, tanto da indurci a pensare possano essere state appositamente gonfiate, e quindi non corrispondere ...