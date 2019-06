oasport

(Di martedì 11 giugno 2019) L’ha sconfitto lacon un netto 3-0 (25-19; 25-23; 25-20) e ha conquistato l’ottava vittoria su dieci partite giocate nelladi. Lesi sono imposte autorevolmente al PalaBarton di Perugia chiudendo la contesa in 88 minuti di gioco, il risultato sembrava scontato alla vigilia visto che le ragazze del CT Davide Mazzanti affrontavano il fanalino di coda del prestigioso torneo internazionale ma la nostra Nazionale ha riscontrato qualche difficoltà risolta comunque nel miglior modo possibile. L’si conferma al secondo posto in classifica generale alle spalle della Turchia e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Six (ha due successi di margine sul Belgio settimo in graduatoria), letorneranno in campo domani sera (ore 20.00) per affrontare la non irresistibile Corea del ...

OA_Sport : Volley femminile, Nations League 2019: Italia-Bulgaria 3-0, le azzurre non fanno sconti a Perugia. La Final Six è a… - enzoraisi : Sarò retro’ ma a me il calcio femminile non piace. Per esempio mi sono incantato davanti alla tv quando ha giocato… - altraidea_cuneo : Sitting Volley: il Ct della nazionale femminile Amauri Ribeiro tra i premiati degli Italian Paralympic Awards… -