“Ti ho denunciata” GF | che lite in finale | le parole di Francesca De André

caffeinamagazine

(Di martedì 11 giugno 2019) Il Grande Fratello 16 è finito e ha trionfato Martina Nasoni. Erano sette i concorrenti approdati all’ultima puntata, via via eliminati, tra filmati celebrativi e commosse visite dei parenti. Erika è stata la prima, seguita daDe, anche inprotagonista di scontri con Taylor Mega, Mila Suarez e Cristiano Malgioglio. Poi è stata la volta di Gennaro, quindi di Daniele e di Gianmarco Onestini. Ultimi a rimanere nella casa Enrico e Martina, prima della proclamazione. Martina era la concorrente più piccola di tutta la Casa ed è riuscita a battere gli altri inquilini e ad aggiudicarsi il premio di 100mila euro. Entrata nella Casa come la “ragazza con il cuore di latta” di Irama (il famoso brano del cantante si ispira proprio alla storia di Martina che a causa di una cardiomiopatia ipertrofica si è sottoposta a un intervento chirurgico per mettere un pacemaker), ha ...