scuolainforma

(Di martedì 11 giugno 2019) Dopo l’intesa raggiunta lo scorso 24 Aprile tra governo e sindacati, la trattativa per avviare la stabilizzazione dei docenticon 36di servizio riprende con l’appuntamento di oggi al Miur. In un articolo pubblicato da Italia Oggi viene scritto che molto probabilmente si opterà per una soluzione identica a quella adottata per i docenti abilitati. Sui nuovi Pas con o senza selezione si discute oggi. Ipotesi riservato Nell’articolo a firma di Carlo Forte viene scritto che al Ministero si pensa di bandire un concorso riservato agli aspiranti docenti con almeno 36di servizio. Il requisito principale per l’accesso ai corsi Pas propedeutici alle immissioni in ruolo quello del possesso di almeno una annualità di servizio nella classe di concorso di interesse. Si tratta di tutti quei contratti di supplenza stipulati riposi nell’organico di ...

scuolainforma : Scuola, il nodo della sanatoria dei precari con 36 mesi - myektoa : RT @_michi_sandrina: Domani sarà letteralmente l'ultimo giorno di scuola. Credevo fosse così lontano, e invece ci siamo. Ho un nodo allo s… - _michi_sandrina : Domani sarà letteralmente l'ultimo giorno di scuola. Credevo fosse così lontano, e invece ci siamo. Ho un nodo all… -