Sagrada Familia ottiene i permessi edilizi dopo 137 anni

La Sagrada Familia è stata "abusiva" per 137 anni. Solo ora Barcellona concede la licenza di costruzione : Nessuno aveva mai dato il permesso e così per 137 anni la costruzione della Sagrada Familia era stata portata avanti illegalmente. Fino a venerdì 7 giugno, quando l’assessore all’urbanistica del comune di Barcellona Janet Sanz ha dato notizia della concessione del permesso.Il capoluogo catalano ha concesso la licenza al comitato incaricato di completare la costruzione della chiesa per 4,6 milioni di euro, ha annunciato ...