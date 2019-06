Milano Area verde più bella con cento alberi di fronte all’ospedale San Paolo

Smog Milano - Sala : “Si può ragionare sull’ampliare la scatola nera nell’area B” : Il Comune di Milano potrebbe pensare di estendere la ‘scatola nera’, che ora permette ad alcune categorie di circolare in auto in deroga ad Area B per un numero limitato di chilometri, anche ad altri cittadini che sono più bisognosi. “Stiamo iniziando con i commercianti e con gli ambulanti, esiste questa scatola per le auto da sviluppare con la Regione ma bisogna fare una cosa alla volta – ha detto il sindaco a margine ...

Milano - sfilano 500 mila alpini Area C è chiusa : la mappa Perché gli italiani li amano : Oggi maxi adunata. Sala: spirito che fa bene alla città. La visita di Salvini. Maltempo, salta show dei parà

Milano - Area B - istruzioni per l'uso : Mentre lArea C di Milano si sovrappone alla parte centrale della città, la cosiddetta Cerchia dei Bastioni, la nuova zona denominata Area B corrisponde alla gran parte del territorio cittadino. Si tratta di una zona a traffico limitato che prevede restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti secondo scadenze prefissate: a differenza di Area C, non è previsto laccesso a pagamento. Le limitazioni sono attive dal lunedì al venerdì, ...

Milano. East Market : ad aprile c’è anche la denim area : Torna domenica 28 aprile un nuovo appuntamento con East Market, il mercatino vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove

Milano - Area C - istruzioni per l'uso : Forse non tutti sanno che a Milano esiste una ripartizione del territorio che prevede delle restrizioni alla circolazione: è la cosiddetta "Area C", alla quale si accede attraverso 43 varchi sorvegliati da telecamere che leggono le targhe.Chi entra e chi no. L'Area C è attiva tutti i giorni feriali, dalle 7.30 alle 19.30, sabato, domenica e festivi esclusi. Per entrare, è necessario acquistare un ticket e associarlo al numero di targa ...