La prossima Xbox avrà ancora un' unità disco

XBOX Project Scarlett : caratteristiche e data della prossima generazione : Sul palco dell’E3 2019 Phil Spancer annuncia ufficialmente l’arrivo della prossima generazione della console di casa Microsoft. Il direttore di XBOX ci spiega come i team sviluppano giochi e console proprio con un unico obiettivo: il gaming! XBOX Project Scarlett è il proseguo iniziato con XBOX One X, cioè una console ideata appositamente per giocare e non per diventare un hub interattivo. Il team che ha realizzato la nuova console è ...

Rainbow Six Siege potrebbe essere supportato anche su PS5 e la prossima Xbox. Ubisoft non ha in programma un sequel : Ubisoft vuole mantenere Rainbow Six Siege vivo per molto tempo e non ha in programma un sequel, riporta VG247.com.L'ultimo Rainbow Six ha avuto un enorme successo per Ubisoft, guadagnando oltre $ 1 miliardo dal suo lancio nel 2015. Attualmente sta godendo del suo quarto anno di nuovi contenuti, dal momento che nuovi operatori continuano ad essere aggiunti al gioco.Rainbow Six Siege è un esempio di successo dei giochi come servizio e, a quanto ...