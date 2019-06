La maledizione dei classici

La terza stagione di Suburra sarà anche l’ultima? La maledizione dei “tre capitoli” potrebbe abbattersi su Aureliano e Spadino : Quelli che si prospettano potrebbero essere mesi difficili per i fan di Suburra La Serie che ancora non hanno notizie sulla terza stagione. Aureliano e Spadino sono rimasti soli contro tutti ma con la guerra ormai dietro l'angolo tutto potrebbe finire all'istante a cominciare dalla loro debole alleanza, sarà proprio quello che succederà nel terzo capitolo? In molti hanno già capito che gli episodi già annunciati di Suburra 3 potrebbero essere ...