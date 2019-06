In Sicilia 86 comuni a un passo dal baratro | 29 già in default | arrivano i commissari

10 anni in giro per la Sicilia : un tour tra i 390 comuni per una guida innovativa : Chris e Barbara stanno per partire in camper alla scoperta dei 390 comuni Siciliani. Tempo stimato: ben 10 anni. Secondo loro, tanto ci vorrà per scoprire i segreti di ogni comune e redigere una guida non convenzionale della Sicilia. Con i due sposini anche un cane, un gatto e un fico d'India stilizzato, Dino.

Sicilia - seggi aperti in 5 comuni per i ballottaggi : seggi aperti dalle 7 alle 23 di oggi in cinque comuni della Sicilia per il secondo turno delle elezioni comunali. Si vota a Caltanissetta (unico capoluogo di provincia al ballottaggio), Gela (Cl), Castelvetrano (Tp), Mazara del Vallo (Tp) e Monreale (Pa).A Caltanissetta la sfida è tra il candidato del centrodestra Michele Giarratana (37,39% al primo turno) e quello del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino (19,92%), mentre a Gela il testa a ...

Regione Siciliana : 15 milioni per 175 Comuni : tra cui Ragusa e Ispica : Marialucia Lorefice: 15 milioni in arrivo per imprenditoria Siciliana. Interessati 175 Comuni tra cui Ragusa ed Ispica

Sicilia : 5 comuni su 7 al ballottaggio. M5s in calo - la Lega non sfonda : A Caltanissetta sfida tra il candidato del centrodestra quello il pentastellato. Lega al secondo turno a Gela e Mazara del Vallo. Il Movimento in corsa anche a Castelvetrano

Elezioni comunali in Sicilia - risultati : ballottaggio in 5 comuni su 7 | : A Caltanissetta sfida tra Giarratana, centrodestra, e Gambino, M5S,. Lega al secondo turno a Gela e Mazara del Vallo. Di Maio: "Cambiamento continua". Salvini: "Il nostro risultato solo qualche anno ...

Sicilia - 5 Comuni al ballottaggio. Scivola M5s - Lega va ma non sfonda : Ballottaggi a Caltanissetta, Gela, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Monreale. Vittoria al primo turno per il centrosinistra a Bagheria e Aci Castello, nel Catanese. Questo il quadro delle amministrative Siciliane. Alle urne ieri complessivamente 34 Comuni. L'affluenza si e' attestata al 58,42%. La Lega cresce in Sicilia, ma forse non come ci si aspettava dopo le piazze piene; resta il fatto che il partito di Salvini va al ballottaggio a Gela e ...

Elezioni Sicilia - voto in 34 comuni : da Caltanissetta a Corleone. Alle 19 affluenza in calo al 45 per cento : Mezzo milione di elettori è stato chiamato Alle urne domenica per eleggere sindaci e consiglieri di 34 comuni della Sicilia. Una tornata elettorale che, qualsiasi saranno i risultati degli scrutini in corso nella notte, è stata contraddistinta da un’affluenza in calo Alle urne. Alle 19 aveva votato il 45 per cento (196.455) dei 436.567 elettori. A Caltanissetta, unico capoluogo dove si vota, è andato Alle urne il 43,55% degli elettori, il ...

