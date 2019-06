Il gioco da tavolo che vi fa diventare Batman

Sea of Thieves sta per diventare un gioco da tavolo : Il titolo piratesco Sea of Thieves diventerà presto un boardgame. Ad annunciarlo è proprio l'account Twitter ufficiale del gioco di Rare.Come riporta Videogamer, il gioco da tavolo sarà pubblicato da Mongoose Publishing, e consentirà di affrontare altri pirati alla ricerca del tesoro sepolto. Per fare ciò dovrete combattere gli Scheletri Capitano sulle isole tropicali e affrontare dei viaggi che vi porteranno faccia a faccia con mostri marini ...

Annunciato The Elder Scrolls : Call to Arms - il primo gioco da tavolo ambientato nel mondo fantasy di Bethesda : Molto probabilmente l'attesa per il sequel di The Elder Scrolls V: Skyrim sarà abbastanza lunga, il titolo non sarà nemmeno presente all'imminente E3 2019, ma se siete fan accaniti della famosa serie, Bethesda ha rivelato il primo gioco da tavolo ambientato nel suo universo fantasy, riporta VG247.com.The Elder Scrolls: Call to Arms è stato realizzato da Modiphius Entertainment e si basa sui meccanismi di base sviluppati dalla compagnia per ...

Il gioco da tavolo Terraforming Mars approda sui dispositivi Android : Terraforming Mars è un gioco in cui dovrete terraformare il pianeta rosso alla guida di una corporazione per costruire strutture imponenti come città, foreste e oceani gestendo e sfruttando le risorse. Si tratta dell'adattamento ufficiale per dispositivi mobili del famoso gioco da tavolo di Jacob Fryxelius in cui bisogna incrementare la temperatura e il livello di ossigeno per rendere il pianeta abitabile per le generazioni future. L'articolo ...