Huawei lavora a un suo sistema operativo da 7 anni Ma non è ancora pronto

Huawei sta lavorando al proprio sistema operativo dal 2012 e ha già iniziato i test pubblici : Scopriamo la storia del sistema operativo proprietario di Huawei , la cui nascita risale a sette anni fa e che è in fase di test su un milione di dispositivi.

Huawei lavora al «piano B» : un suo sistema operativo entro l'autunno : Il «piano B» prende forma. Il sistema operativo di Huawei sarà pronto per il prossimo autunno. Lo ha confermato il capo della divisione consumer, Richard Yu. I numeri e quello che sappiamo finora su una sfida enorme...

Huawei accusa gli USA di bullismo e lavora con Google per contrastare l'effetto del ban : Huawei accusa gli USA di bullismo e conferma di essere al lavoro con Google per trovare una soluzione al blocco importo dal governo Trump.